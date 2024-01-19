Дарители иконы Матроны Московской отрицают, что они на ней изображены

Лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави, подарившие тбилисскому собору Святой Троицы икону Матроны Московской, отрицают, что автор изобразил их в одном из эпизодов. Грузинские СМИ заметили схожесть изображенных на иконе молящихся с Инашвили и Тархан-Моурави.
«Я присмотрелся к женщине, изображенной на иконе, у Ирмы Инашвили черные волосы, а у этой женщины более рыжевато-коричневые. Глаза, контуры лица, нос… думаю, совершенно ясно, что это не Ирма Инашвили. Никак нельзя сравнить изображенную женщину с Ирмой Инашвили», – сказал Давид Тархан-Моурави в интервью телеканалу «Пирвели».
Ирма Инашвили на телефонные звонки грузинской службы Радио Свободы не отвечает. Свою позицию по этому вопросу она выразила в комментарии под постом на странице телеканала в Facebook:
«Я была бы рада, если бы у меня было такое утонченное лицо и нос, однако их нет. Мужчина, находящийся рядом с этой девушкой (по вашей логике) – Серги Капанадзе в старости».
- Напомним, что икону с изображением Сталина в Соборе Святой Троицы обнаружили прихожане. В ГПЦ заявили, что на иконах встречаются изображение даже тех персон, которые оскорбляли церковь и ее последователей и вели на них гонения. Однако часть общества выступает категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси.
- Выяснилось, что икону в дар тбилисскому храму передали лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.
- 9 января икона была облита краской. Видео из собора опубликовала гражданская активистка Ната Перадзе.
- По решению Патриархии, икона будет переписана. Вместо изображения Сталина на ней, предположительно, появится женщина, излечившаяся от рака. Икону уже вынесли из центрального зала тбилисского собора Святой Троицы.
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