Сообщение о минировании сухумской школы не подтвердилось

Сообщение о минировании сухумской школы N2 поступило в дежурную часть МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, сообщил глава ведомства Лев Квициния агентству «Апсныпресс».

На место выехали сотрудники МЧС и других спецслужб, учащиеся и преподаватели были эвакуированы.

Взрывное устройство в школе не обнаружили, рассказал журналистам Квициния.

«Мы будем проводить учения, чтобы предотвращать подобные случаи», – добавил он.

По словам Квициния, МЧС планирует обратится в парламент с предложением ужесточить наказание за сообщения о ложном минировании.