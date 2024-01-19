Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Сообщение о минировании сухумской школы не подтвердилось

update

Сообщение о минировании сухумской школы N2 поступило в дежурную часть МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, сообщил глава ведомства Лев Квициния агентству «Апсныпресс».

На место выехали сотрудники МЧС и других спецслужб, учащиеся и преподаватели были эвакуированы.

Взрывное устройство в школе не обнаружили, рассказал журналистам Квициния.

«Мы будем проводить учения, чтобы предотвращать подобные случаи», – добавил он.

По словам Квициния, МЧС планирует обратится в парламент с предложением ужесточить наказание за сообщения о ложном минировании.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG