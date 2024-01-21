В Тбилиси прошла акция протеста «Россия без Путина»

Акция «Россия без Путина» прошла в Тбилиси. Участие в ней приняли около 100 человек - сторонников оппозиционера Алексея Навального, сообщает SOVA со ссылкой на телеграм-канал Paper Kartuli.

Известный лозунг был развернут на проспекте Руставели перед зданием Первой гимназии. Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Russians against war» («Русские против войны»), «Free Navalny» («Свободу - Навальному»), а также «Нет войне», «Стоп, Путин!» и «Россия без Путина».

Митинг 21 января приурочен к дате возвращения Навального в РФ три года назад, в результате российского оппозиционера посадили в колонию. Акции прошли в Австралии, Новой Зеландии и США.

В РФ активистов, выступающих в поддержку Алексея Навального, не раз задерживали. Однако паблик «Сирена» сообщает, что в трех городах России люди все же вышли в поддержку политзаключенных.