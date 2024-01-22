Генеральной прокуратуре республики Абхазия поручено выяснить причины пожара в ночь на воскресенье 21 января в Картинной галерее, повлекшего за собой поистине национальную трагедию – гибель почти всех хранившихся там произведений изобразительного искусства. По сути, галерея и представляла собой их хранилище… Дождемся выводов прокуратуры, но пока одной из наиболее обсуждаемых версий «черного воскресенья» стало короткое замыкание проводки после введенного в ту ночь веерного отключения электроэнергии.

За последние годы веерные отключения в зимний период стали в Абхазии практически неизбежными. Порой они затрагивали начало весны, порой – даже конец осени, все в зависимости от комплекса разных причин. Нынче ни в конце прошлого года, ни в период новогодних праздников вплоть до Крещения Господня по православному календарю 19 января никакого намека в обществе на то, что веерные отключения начнутся, не было. Может, в этом году, теплилась у жителей надежда, удастся обойтись без них…

Но вот в субботу 20 января появилась информация пресс-службы РУП «Черноморэнерго», что на двое суток 21-22 января по всей Абхазии вводится веерное отключение два раза по два часа в сутки. Так, на территории, которая питается с подстанции Сухум-2, отключение планируется с часу до трех ночи и с одиннадцати до часу дня, а на той, которая питается с подстанции Сухум-1, – с трех до пяти ночи и с часу до трех дня. В абхазском сегменте соцсетей отреагировали на это довольно сдержанно, возможно, рассчитывая, что двумя сутками все и ограничится. Но одна пользовательница иронически написала, использовав популярную фразу Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было – и вот опять».

В субботу же гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия пояснил, обращаясь к телезрителям Абхазии:

«Чтобы пройти этот период более или менее нормально, мы вынуждены ввести график веерных отключений сегодня с нуля часов. Два по два, то есть два часа в сутки, будут отключаться объекты, питающие разные подстанции. Два часа ночью и два часа днем. Максимально старались мы не делать этого. Смотрите, как складывалось у нас. Процентов тридцать поступал переток из России, процентов семьдесят – это выработка ИнгурГЭС. Та часть перетока, которая была у нас до этого, заканчивается».

Сегодня двое суток, на которые были введены веерные отключения, заканчиваются, и, естественно, потребителей в Абхазии беспокоило, что будет дальше. «Эхо Кавказа» связалось с руководителем пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, и вот что он нам сказал:

«Пока никакого продолжения ограничений не планируется.

– А почему тогда только на двое суток эти ограничения вводили? Раньше так не было, в общем-то…

– Ну, вот был возникший дефицит электроэнергии, и нам его удалось устранить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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