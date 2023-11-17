Вчера очень многие в Абхазии с тревогой обсуждали возможность того, что после оплаченного республикой перетока электроэнергии Россией, который наряду с ИнгурГЭС в этом месяце обеспечивал круглосуточное ее потребление, с 17 ноября возможен переход к очень жестким мерам ограничения. Как сказал накануне в СМИ генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, если руководству страны не удастся договориться о продолжении перетока, придется 12 часов в сутки быть со светом, а 12 без света.

К счастью, судя по всему, договориться удалось, что не отменяет, по-видимому, обязательств Абхазии по оплате потребленного нынче электроперетока.

Интересно, что вчера общественный деятель Астамур Какалия, как бы предугадав развитие ситуации на сегодня, написал в Фейсбуке пост, в котором, в частности, было сказано:

«Читаю комментарии и посты. Все в ожидании политического апокалипсиса на почве «нет света». Но эта проблема не новая, и все будет протекать этой зимой так же, как и раньше. Нужны деньги за переток? Найдутся. Чуть переброска со статьи на статью из бюджета, чуть можно занять у наших банков, потом чуть занять у российских банков - под гарантии государства банки предоставят транш… Это сохранит внутриполитическую стабильность. Таким образом, все по «чуть-чуть» снизит дефицит до обычного уровня. Конечно, будет много эмоциональных призывов, но в целом дело ограничится руганью в медиапространстве. Возможно, будет какая-либо мелкая драка, но в целом «как обычно». При сохранении стабильности кураторы, скорее всего, помогут хоть отчасти в вопросе перетока. Таким образом, эта зима будет такой же, как и прошлые. Друзьям хочу сказать – не ждите ничего нового. Будет то же самое – обмен резкими заявлениями, нагнетание атмосферы и на выходе… весна. Продержитесь, дорогие друзья…»

Сегодня мы побеседовали с Астамуром Какалия, оттолкнувшись от его поста. Он отметил:

«Вы понимаете, как… Я из чего исхожу? Если мы полностью отстранимся от ситуации, посмотрим на нее со стороны. Полностью свет отключат, да? И к чему это приведет… с возможным переворотом? Со стороны россиян посмотрите. Зачем им это надо? Я думаю, у нас такое вот будет – чуть-чуть отключение, чуть-чуть найдут денег, чуть-чуть такая вот вялотекущая анархия… И вот это все нас ждет по чуть-чуть, на мой взгляд».

У нас также зашел с Астамуром разговор о сегодняшнем заявлении депутата парламента Абхазии, экс-гендиректора «Черноморэнерго» Резо Зантария. Тот прокомментировал медиа-клубу «Апсны иахьа» заявления представителей группы оппозиционных партий и общественных организаций на пресс-конференции в среду по вопросу предоставления кабинетом министров во временное пользование «Перепадной ГЭС-2». В заявлении говорится, что в настоящее время одним из проектов, над реализацией которого Зантария работает, является возрождение «Перепадной ГЭС-2», которая является, как и другие перепадные, частью Ингурского энергетического комплекса. Сегодня они фактически разрушены и разграблены. И далее:

«Большую часть своей жизни я посвятил этой отрасли, поэтому не могу равнодушно смотреть на погибающие энергетические объекты. Наверное, о них можно было бы забыть, закрыть глаза на фактический развал в прошлом работоспособных электростанций. Но нарастающий дефицит электроэнергии требует особого отношения к проблеме. Поиски способов возродить гидроэлектростанции, каждая из которой может вырабатывать по 30 МВт, привели меня к выводу, что только проверенный, надежный инвестор способен вернуть их к жизни. Состояние бюджета, экономики в целом нашего государства не позволит в обозримом будущем восстановить перепадные ГЭС за счет собственных финансовых ресурсов – объем средств, необходимый для этого, слишком велик. Как инженер, энергетик скажу прямо: если сегодня мы не используем этот шанс, отобьем желание инвестора вкладывать деньги в этот проект, то станцию уже не восстановить никогда. Президент и премьер-министр Республики Абхазия приложили немало усилий, чтобы в результате долгих и непростых переговоров выйти на такие условия, которые в первую очередь устраивают государство и при этом не ущемляют интересов инвестора. Однако сразу после того, как пресса распространила информацию о том, что «Перепадную ГЭС-2» будут восстанавливать силами инвестора, в интернет-пространстве поднялась волна критических комментариев, в которых утверждалось, что электростанцию намерены передать из государственной в частную собственность».

Волна огульной критики, считает Резо Зантария, не основанной на фактах, достигла апогея. Все, кто привык судить поверхностно, не изучив вопрос глубоко, – это самые большие вредители энергетической отрасли, да и в целом. Рубить любое начинание на корню – это не критика во имя дела, а верный путь к его развалу.

Парламентарий обращается к «гениальным кризис-менеджерам»: остались еще и 3-я, и 4-я перепадные ГЭС. Так пусть пригласят инвестора, уговорят его вложить деньги, предложат взаимовыгодные условия, а мы все посмотрим на результат.

При этом он обратился в заявлении и к представителям власти: если обращать внимание на любые критические восклицания, то мы будем топтаться на месте и ни шагу вперед не сделаем. У каждого проекта, у каждого решения есть авторы. За них они будут в ответе – «или грамоту, или орден, или ордер».

Астамур Какалия сказал, что он не профессионал в области энергетики и не изучал ситуацию, о которой идет спор, но трудно не согласиться с тем, что наша законодательная власть, а именно упрек к ней он увидел в заявлении, долго тянет с принятием серьезных решений:

«У нас парламент вообще какие решения принимал за два года? Закон об апартаментах был направлен в парламент. Если он такой плохой, то парламент должен его отвергнуть. Или принять, или отвергнуть. Так же с перепадной ГЭС – ни да, ни нет, ни да, ни нет. Быть со всеми в хороших отношениях – с оппозицией, населением, президентом… Зачем, если вы хотели быть в хороших отношениях со всеми, то зачем вы пошли туда?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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