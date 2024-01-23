NYT: США тревожат возможные поставки северокорейских ракет России

В Пентагоне и в НАТО обеспокоены перспективой поставок России северокорейских ракет, появление которых в российском арсенале может создать серьезные трудности для украинских систем противовоздушной обороны. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на свои источники в структурах Пентагона и НАТО.

По словам собеседников New York Times, северокорейские ракеты, которые, как предполагают западные военные эксперты, не уступают по качеству российским управляемым ракетам, потенциально могут помочь российской армии преодолеть украинские ПВО до сих достаточно эффективно защищавшие стратегические объекты на территории Украины. Значительная часть ПВО Украины - западного производства.

До сих пор, по западным оценкам, Россия получила не более пятидесяти баллистических ракет производства КНДР, но если эти поставки значительно возрастут, то Украине придется расходовать для их уничтожения боеприпасы западного производства, в которых она уже испытывает дефицит. На прошлой неделе командующий американскими силами в Европе генерал Кристофер Гаволи сообщил, что, по его данным, у украинской армии достаточно боеприпасов, чтобы обеспечить работу ПВО в течение зимы. Но если Северная Корея резко увеличит поставки, а Конгресс США не выделит в ближайшее время пакет военной помощи Украине, то баланс сил может измениться. КНДР уже поставляет России значительные объемы артиллерийских снарядов, однако именно ракеты способны оказать влияние на баланс сил на поле боя.

Как пишет New York Times, западные столицы едва ли способны оказать давление на Пхеньян с целью предотвратить поставки ракет. С другой стороны, Россия в обмен на вооружение обещает предоставить Северной Корее военные самолеты и ракетные технологии. Американские представители предполагают, что эти обещания пока не были выполнены.