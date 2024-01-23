На акции против выселения семьи в Тбилиси задержали 20 человек

На улице Кекелидзе в Тбилиси задержали 20 человек, выступавших против выселения из квартиры семьи Марины Хатиашвили, сообщили в МВД Грузии.

Двоих задержали по факту повреждения автомобиля полиции Национального бюро исполнения, по статье 187 Уголовного кодекса – «групповое повреждение или уничтожение вещи». Кроме того, возбуждено дело по статье о «сопротивлении работнику полиции, служащему Специальной пенитенциарной службы или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране общественного порядка».

18 человек задержаны в административном порядке, среди них журналист Гела Мтивлишвили.

Квартира, принадлежащая Марине Хатиашвили, площадью 108 метров, была продана на аукционе в 2018 году в связи с просрочкой выплат. Выселение с тех пор откладывалось несколько раз. Хатиашвили утверждает, что она – жертва «ипотечного мошенничества». У квартиры есть новый владелец, который приобрел ее, по информации грузинской службы Радио Свобода, за 40 тысяч лари.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя процесс выселения бывших собственников квартиры, заявила, что «выселение людей зимой запрещено во всех европейских странах».

По информации активистов, до конца месяца в Тбилиси власти собираются выселить за долги еще несколько семей.