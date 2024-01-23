«Сила народа» требует расследования войны 2008 года

Члены движения «Сила народа», формально объявившего о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», но входящего в парламентское большинство, требует расследования российско-грузинской войны 2008 года.

Процесс должен быть начат после парламентских выборов, которые намечены на осень 2024 года, считают представители движения.

В «Силе народа» заявляют, что сделают все возможное, чтобы полностью расследовать «преступление, совершенное режимом Саакашвили в 2008 году», и в рамках Конституции привлечь виновных к ответственности – со всей строгостью закона.

Как пишет SOVA, открытое письмо содержит и выпады в сторону Запада — в частности, в адрес Майкла Макфола – координатора группы по санкциям, которую создал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что «Сила народа» и ранее заявляла о необходимости провести расследование событий 2008 года.