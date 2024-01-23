После пожара, уничтожившего фонды Национальной картинной галереи, в Абхазии вспомнили о Мемориальном доме-музее патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Здание находится в аварийном состоянии, а электропроводка требует скорейшей замены. Внучка писателя Татьяна Гулиа обратилась к правительству с просьбой направить средства, выделенные на проведение в этом году торжественных мероприятий к 150-летию со дня рождения писателя, на ремонт его дома-музея, замену проводки и реставрацию ценных экспонатов.

21 февраля этого года исполнится 150 лет со дня рождения патриарха абхазской литературы – Дмитрия Иосифовича Гулиа. В центре Сухума на улице Гулиа стоит двухэтажный дом, в котором расположен Литературно-мемориальный музей писателя. После пожара в здании Союза художников Абхазии, в огне которого сгорели все фонды картинной галереи, у многих людей возникло ощущение грозящей музею опасности.

Правительство планирует мероприятия в честь юбилейной даты, однако, внучка Дмитрия Гулиа, Татьяна Георгиевна, обратилась к правительству с просьбой не тратить средства на торжества, а направить их на ремонт и новую электропроводку для старого здания. Она рассказала об истории дома-музея Дмитрия Гулиа:

«Он построил этот небольшой двухэтажный дом в 1912 году и жил в нем по 1960 год, год смерти поэта. Первый этаж этого дома семья Гулиа сдавала Стояновым, поскольку зарплата учителя семинарии, в которой работал Дмитрий Гулиа, была небольшая и надо было кормить семью. У Дмитрия Гулиа было трое детей и супруга. В 1974 году вдова Дмитрия Гулиа – Елена Андреевна передала этот дом со всем содержимым государству безвозмездно. Инициатором передачи государству этого дома был мой отец – писатель Георгий Гулиа, сын поэта. Передано было очень много – мебель, книги, рукописи, подарки писателей. В 1974 году был организован мемориальный дом-музей Дмитрия Гулиа. Он со временем превратился в дом, в который приходят абхазские писатели, приезжают гости, где звучат стихи, и мне очень радостно, поскольку продолжается традиция, как при жизни Дмитрия Гулиа».

По словам Татьяны Гулиа, лучшим подарком ее деду на юбилей, был бы ремонт его дома:

«Зданию, которому более ста лет, требуется ремонт. Ремонт проводился при открытии музея в 1974 году и частично в послевоенное время. В настоящее время требуется ремонт более серьезный. Учитывая то, что недавно произошла трагедия в хранилище Союза художников Абхазии, требуется не только косметический ремонт, но и замена электропроводки. Большая проблема с сохранностью и реставрацией рукописей и книг. В этот юбилейный год запланировано много мероприятий, но главный подарок памяти моего деда – это ремонт дома, чтобы деньги, которые правительство выделило на мероприятия, пошли на обновление территории и самого дома, а главное – электропроводки, которая, по мнению экспертов, находится в плачевном состоянии. Будет очень печально, если после пожара в галерее, не дай бог, мы потеряем и этот дом, где хранятся очень ценные для культуры Абхазии документы и различные экспонаты».

Вчера прошло совещание Государственной комиссии по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения основателя абхазской литературы, выдающегося поэта, прозаика и драматурга Дмитрия Иосифовича Гулиа. На этой встрече вице-президент Абхазии Бадра Гунба отметил значимость личности патриарха абхазской литературы и выразил надежду на то, что торжественные мероприятия пройдут на высоком уровне.

На этом совещании директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая обратила внимание на необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ в здании. В интервью «Эху Кавказа» она выразила озабоченность из-за состояния электропроводки музея и сохранности его экспонатов. Тема сбережения культурного наследия стала необычайно острой после того, как при пожаре в здании Союза художников сгорели все фонды Национальной картинной галереи:

«Здание Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа тоже, конечно, очень уязвимое, потому что оно – старое. Здание с 1911 года уже эксплуатируется, то есть он строил его сам, как личный дом, двухэтажный, и вы представьте себе, что здесь дранка, не дай бог, если что-то случится, все может очень быстро воспламениться. Из очагов культуры Абхазии таких старых зданий как здание Союза художников, или как наше здание, не так много осталось. Наши театры, слава богу, отстроены заново, поэтому естественно, что люди взбудоражены, они пишут в социальных сетях. Проблема нашего дома заключается и в проводке, частично она заменена нашими внутренними силами, но в основном остается старой. Заменить проводку можно, но только это не решает проблему, она должна решаться комплексно, мы этого и добиваемся, в капитальном ремонте дома, вот в чем у нас проблема».

Светлана Корсая возглавляет музей с 2016 года, она рассказала, что сразу же по ее настоянию для осмотра здания была создана комиссия, все ее члены подписались под актом, фиксирующем, что оно находится в аварийном состоянии. Однако, только в 2019 году правительство выделило деньги на замену старой крыши. Она каждый год обращается в правительство с просьбой отремонтировать здание, никто никогда не говорил ей, что денег нет. С ней всегда соглашались, признавали ее правоту, но деньги в необходимом объеме не выделяли. Только в 2021 году направили средства на частичный ремонт здания. Это позволило качественно отремонтировать первый этаж, так как там уже провалились полы, и невозможно было работать.

По словам Светланы Корсая, правительство знает о проблемах Дома-музея Гулиа и на этот год уже запланирован капитальный ремонт второго этажа здания:

– В каком состоянии у вас сейчас второй этаж?

– Второй этаж в плохом состоянии, нужно делать ремонт и менять всю электрическую проводку, ставить сигнализацию. Мы стоим в плане. В 2023 году в ноябре месяце приходили уже из УКСа (Управление капитального строительства), сделали уже все обмеры, туда включена вся современная проводка. Сегодня они привели специалистов по пожарной охране, по сигнализации, все это они будут делать, то есть, все, что нужно, для пожарной безопасности. Они уже составили смету, должны передать, как мне объяснили, руководству, им должны выделить деньги, когда им выделять какой-то аванс, они начнут работать».

Светлана Корсая сравнила проблему Национальной картинной галереи с Литературно-мемориальным музеем Дмитрия Гулиа и сказала, что знает о проблеме хранения фондов галереи более тридцати лет и непонятно, почему столько лет в руководстве страны никто этого не видел. В архивах музея Дмитрия Гулиа хранится столько писем и обращений в правительство, что, «если их разложить, можно спокойно доехать до Москвы». Она очень надеется, что ремонт и установка современных систем противопожарной безопасности будут сделаны и ничего худшего не случится.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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