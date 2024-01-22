В огне пожара сгорели практически все фонды Национальной картинной галереи Абхазии. По словам ее директора Сурама Сакания, неоднократно перед каждым правительством и каждым президентом ставился вопрос неподобающего хранения фондов, но реакции не было никакой. Сурам Сакания рассказал об условиях хранения произведений искусства, о состоянии электрики и о том, какие сейчас принимаются меры для спасения того немногого, что уцелело.

В результате пожара в здании на улице Лакоба, дом 31, сгорели фонды Национальной картинной галереи Абхазии. Из 4000 работ уцелело примерно 150. По словам исполняющей обязанности министра культуры Динары Смыр, это работы художников Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Виссариона Цвижба и некоторых других. Ни одна из трехсот работ художника Александра Чачба-Шервашидзе не сохранилась.

Художник Александр Чачба-Шервашидзе – первый абхазский профессиональный художник, который был одним из самых известных сценографов Петербургских императорских театров – Мариинского и Александринского. Работал с Сергеем Дягилевым и по его приглашению был сценографом в Русском балете в Лондоне.

В письме дочери в 1958 году художник писал: «При окончании моей карьеры, как декоратора, совершенно перестал думать о своей жизни. Несмотря на то, что остался без средств к существованию, отправляю все свои работы на родину. Искусство играет в формировании личности такую же роль, что и традиция. Личность дает форму искусству, а традиция бережет его…»

К сожалению, коллекцию работ художника, переданную Национальной картинной галерее Абхазии, не сберегли, она вся погибла в огне пожара.

Директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания рассказал о том, что известно о пожаре и какие меры сейчас предпринимаются:

«На сегодняшний день помещение выбрали в Республиканской библиотеке, работы должны туда перевезти, машина есть, рабочие есть, наши сотрудники должны проконтролировать.

– Известно ли вам, сколько работ сохранилось?

– Точно пока не известно, но примерно от ста до двухсот. Там есть наполовину обгоревшие, есть порванные картины от того, что падали балки. В том помещении мы хранили советских художников, в основном. А то помещение, где хранились работы Бубновой, Котлярова и других, к сожалению, полностью сгорело. Работы Чачба-Шервашидзе сгорели, керамика поломалась от жары, бронзовые статуэтки и скульптуры, которые были, расплавились, к сожалению, вот такая трагедия. Жара была неописуемая, видимо, представьте себе, что это было, если железо плавилось. Сто или двести работ, которые сохранились, были мокрые, сегодня они подсыхают, и, если возможность будет, на этой неделе мы будем подсчитывать, чьи конкретно работы остались, как они сохранились, и российские реставраторы из Третьяковской галереи вроде бы обещали приехать. Им надо место работы подготовить, оно должно быть обширным, чтобы картины положить, оценить состояние, проверить их поврежденность. Реставрация – это долгий процесс.

– Сурам, скажите, пожалуйста, есть какая-нибудь информация о причине пожара?

– Следствие ведут, вчера меня допрашивали, сегодня здание оцеплено, чтобы и банк, и нашу галерею проверить. Видимо, хотят узнать причину пожара. Но, насколько мне известно, первичная причина пожара – это замыкание на чердаке в той части, где был расположен банк.

– В каком состоянии была электропроводка в картинной галерее? Проверял ли ее кто-нибудь?

– В нашей картинной галерее мы отдельно проводку провели прямо с улицы, поэтому у нас не могло закоротить. Во-вторых, мы каждый раз выключаем рубильник, мы не были связаны ни с художниками, ни с банком по электричеству. Где-то на чердаке, видимо, замкнуло, а чердак у нас общий и деревянный, более ста лет этим балкам, поэтому очень быстро огонь распространился. Дело в том, что мы все время боялись, и даже, когда вниз к художникам спускались на десять минут, мы выключали рубильник и все кондиционеры, поэтому у нас зимой всегда было холодно, а летом – жарко. Мы за этим следили и друг друга проверяли.

– Какие-то обращения с вашей стороны были в правительство? Насколько я знаю, хранилище фондов не соответствовало требованиям.

– В разнообразной форме перед каждым премьером и президентом, конечно, мы делали обращение. Мы все время жаловались на условия хранения, они невозможные были. Как можно держать картины в рабочем месте и как можно держать картины в коридорах, куда люди заходят и выходят, и где каждый раз меняются климатические условия? Они покрываются кракелюрами, трескаются, ломаются, туда забивается пыль, а вместе с пылью всякие микробы и бациллы попадают и потом начинаются всевозможные болезнетворные процессы. Конечно, мы старались как-то лечить своими доступными химикатами, завозить химикаты из России было невозможно. Мы даже обращались к нашим, но они тоже не отреагировали. А так, вы сами понимаете, что держать картины друг на друге, класть их как листы бумаги или как хлеба положить друг на друга, это невозможно. Но вот в таких условиях мы жили.

– Когда вы обращались в правительство, какой ответ вы получали?

– Буквально в декабре месяце я обращался к премьер-министру. Мы готовили каталог, и надо было, чтобы финансировали издание. Речь зашла о состоянии картинной галереи, я объяснил, и он говорит, представьте нам планы. Это было перед новым годом, но мы не успели, и все произошло. Благодаря вам, журналистам, мы били тревогу, но, к сожалению, реакции не было никакой».

На сайте Генеральной прокуратуры Абхазии размещено сообщение о том, что по факту пожара, имевшего место в ночь на 21 января 2024 года в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии, следственным управлением Генеральной прокуратуры начата процессуальная проверка, устанавливаются причины возгорания, размер нанесенного ущерба и лица, ответственные за соблюдение правил пожарной безопасности.

Информационное агентство «Апсныпресс» опубликовало информацию о том, что банк «Центр международных расчетов Абхазия» (Банк ЦМР Абхазия) сожалеет о невосполнимой утрате художественного достояния Республики Абхазия, офис банка находился на одном этаже с картинной галереей и также выгорел почти полностью. Но чрезвычайная ситуация, говорится в сообщении, не повлияет на работу банка. Он продолжит выполнение своих обязательств перед клиентами по новому адресу. Проведение банковских операций будет доступно и по дистанционным каналам в системе банк-клиент. Клиенты могут снимать наличные денежные средства с карт банка в обычном режиме в устройствах любого банка на территории республики. Указаны номера телефонов, по которым можно узнать о работе Банка ЦМР Абхазия, но все четыре номера недоступны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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