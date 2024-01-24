В Тбилиси готовы помочь в восстановлении экспонатов абхазской галереи

Национальный музей Грузии готов помочь с восстановлением экспонатов, пострадавших от пожара в Абхазии. Соответствующее сообщение опубликовано на странице в соцсети Facebook.

«Национальный музей Грузии выражает сожаление в связи с пожаром, произошедшим 21 января в художественной галерее оккупированной Абхазии. Национальный музей выражает готовность помочь специалистам художественной галереи в процессе реставрации поврежденных экспонатов и с этой целью создать специальную группу из реставраторов Государственного художественного музея имени Шалвы Амиранашвили», – говорится в публикации.

Пожар в здании абхазского Центрального выставочного зала (ЦВЗ) произошел в ночь на воскресенье. По информации и.о. министра культуры самопровозглашенной республики Динары Смыр, спасти удалось лишь около 150 из четырёх тысяч картин. Уничтожены, в частности, все работы Александра Шервашидзе-Чачба, хранившиеся в здании.

По информации абхазского МВД, «рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что российские специалисты подключатся к реставрации работ, которые удалось спасти после пожара в здании абхазского ЦВЗ.