В Абхазии проходит митинг против монополизации топливного рынка

Митинг, организованный топливной ассоциацией Абхазии, проходит в Сухуми. Его участники выступают против монополизации рынка.

Представители топливных компаний и граждане собрались на сухумской Набережной Махаджиров, после чего переместились к комплексу правительственных зданий. На месте усиливаются меры безопасности.

По информации телеграм-каналов, организаторы митинга проводят встречу за закрытыми дверями с премьер-министром самопровозглашенной республики Александром Анквабом.

16 декабря российское правительство приняло постановление, согласно которому «Роснефть» наделена исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов из России в Абхазию. В этой связи большинство абхазских автозаправочных станций закрыты, работают лишь АЗС «Роснефти» и компании «Подорожник», закупающей топливо у неё.

23 января в абхазском правительстве сообщили, что вагоны с нефтепродуктами, простаивающие более месяца на российской стороне де-факто границы, в скором времени ввезут в Абхазию.