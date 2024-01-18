В комитете парламента Абхазии по экономической политике, реформам и информационным технологиям состоялась встреча депутатов с представителями абхазских топливных компаний и исполнительной власти, на которой обсуждался вопрос поставки нефтепродуктов в республику. Продажа топлива на заправках Абхазии прекращена, работает только сеть АЗС «Подорожник». Ранее Российская Федерация ввела запрет на заключение контрактов со всеми поставщиками кроме «Роснефти». Депутат Инар Гицба рассказал о том, как прошла встреча.

Топливная ассоциация Абхазии объединяет 40 компаний, работающих на местном топливном рынке. Принятое правительством Российской Федерации постановление наделяет компанию «Роснефть» исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. По словам председателя Топливной ассоциации, у абхазских компаний закончились запасы топлива, а ввоз его ограничен принятым российским правительством постановлением. Так, на сети заправок АЗИД отпуск бензина производится на одной АЗС из шести. Топливо, уже доставленное на абхазо-российскую границу, ввозить в Абхазию не разрешено. Генеральный директор компании АЗИД Адамыр Габуния проинформировал о том, что на собрании Топливной ассоциации все участники выразили несогласие заключать прямые контракты только с «Роснефтью», так как это приведет к монополизации рынка.

Чтобы разобраться в проблеме и понять, как выйти из сложившейся ситуации, в парламенте Абхазии прошла встреча с представителями абхазских топливных компаний и исполнительной власти. О том, какие проблемы обсуждались и какие возможности их решения были намечены, проинформировал «Эхо Кавказа» депутат Инар Гицба.

Он сообщил, что это первая подобная встреча, целью которой было решение проблем ряда топливных компаний по импорту в Абхазию нефтепродуктов. Ее инициатором был комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям парламента и заместитель председателя комитета Бадрик Пилия. Инар Гицба рассказал, что министр энергетики и транспорта Джансух Нанба и заместитель министра экономики Теймураз Миквабия проинформировали участников встречи о том, что ведутся переговоры с министерством экономического развития и министерством энергетики Российской Федерации:

«Возникшая ситуация с ограничением на вывоз из Российской Федерации нефтепродуктов для абхазских компаний, которые являются участниками внешнеэкономической деятельности, за исключением «Роснефти» привела к тому, что возникли сложности. Они (Джансух Нанба и Теймураз Миквабия) ссылались на некое постановление правительства Российской Федерации. Текст этого постановления никто в Абхазии не видел, представители исполнительной власти говорят о том, что они тоже его не видели. И даже прозвучала информация о том, что этоп остановление, якобы, имеет гриф ДСП («для служебного пользования»). Мне все это кажется очень странным, потому что все постановления правительства России публикуются в официальных источниках, а тут еще постановление, которое касается внешнеэкономической деятельности, это значит, что есть внешние акторы, которые руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации. И такое постановление получило гриф «для служебного пользования» и не было нигде опубликовано, я о таком прецеденте раньше не слышал».

Представители топливных компаний и частных АЗС, которые присутствовали на встрече в парламенте, по словам Инара Гицба, рассказали о своем видении проблемы:

«Они представили некоторые документы из переписки с рядом уполномоченных структур Российской Федерации, в том числе, с Федеральной таможенной службой, министерством энергетики и другими. Проблема сохраняется у абхазских компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Есть груз, который оплачен, и на котором стоит гриф «Разрешено к вывозу», но они не могут его завезти, и он находится на российской территории, на железнодорожном пункте пропуска МАПП «Адлер». Есть абхазские компании, которые оплатили закуп нефтепродуктов, но не получили разрешение на вывоз и, соответственно, не могут завезти его сюда».

Депутаты выслушали представителей исполнительной власти и абхазских топливных компаний и предложили следующее:

«Мы рекомендовали исполнительной власти интенсифицировать работу с российскими коллегами по выходу из сложившейся ситуации и поиску решений. В частности, было озвучено предложение согласно соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке ввоза и вывоза товаров или о беспошлинной торговле, надо уточнить, какое именно соглашение имелось в виду, мы рекомендовали постараться провести внеочередную встречу в рамках Межправкомиссии. Есть такая возможность, по заявлению председателя любой из сторон может быть проведено внеочередное заседание или в полном составе МПК или председателей от одной и другой стороны. Парламент озвучил готовность по линии межпарламентского взаимодействия делегировать депутатов для проведения консультаций с коллегами из Госдумы. Ну и условились, что мы здесь, в парламенте, еще раз вернемся к обсуждению этого вопроса. И в среду в 12.00 встретимся в таком же составе для обсуждения результатов сегодняшнего нашего совещания: какие результаты и что еще надо будет сделать».

По мнению Инара Гицба, ситуация на топливном рынке сложная и абхазские топливные компании от нее серьезно страдают, многие АЗС закрыты, их персонал остался без работы. Но он надеется, что в ближайшие сроки результаты будут достигнуты. У участников обсуждения, сказал Инар Гицба, есть понимание, что ситуация должна вернуться на прежние рельсы, работа должна быть продолжена в том же ключе, в каком она велась до 16 декабря 2023 года, то есть, до принятия российской стороной соответствующего постановления.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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