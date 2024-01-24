Проблема выселения людей из квартир за долги вновь стала в Грузии актуальной. После вчерашних столкновений в центре Тбилиси власти не решились сегодня выселить очередную семью. Такие действия зимой без предоставления альтернативного жилья нарушают права человека, считают правозащитники, их поддержали президент страны и часть оппозиции. Специалисты же видят в проблеме системные причины.

Правозащитная организация «Центр социальной справедливости» призвала власти Грузии немедленно отменить запланированные выселения людей из квартир за долги.

Одно из них должно было сегодня пройти в Тбилиси. Десятки гражданских активистов, граждан и представителей СМИ собрались перед зданием дома на улице Дадиани рано утром, чтобы воспрепятствовать в этом сотрудникам Национального исполнительного бюро.

Спустя некоторое время в Национальном бюро исполнения сообщили, что выселение семьи, проживающей на улице Цотне Дадиани, отложено.

«Учитывая интересы социально незащищенной семьи, им было предоставлено дополнительное время для решения проблемы».

Напомним, во время силового выселения 23 января на улице Кекелидзе полицией были задержаны 20 участников акции протеста.

По словам бывшей владелицы квартиры Марины Хатиашвили, деньги она взяла в долг у «Банка Грузии» в 2008 году. Кредит покрыть не удалось, в конце декабря 2013 года Тбилисский городской суд вынес решение в пользу банка и обязал Хатиашвили немедленно выплатить 21 тысячу долларов. В противном случае квартира, обремененная ипотекой, была бы продана с аукциона. Хатиашвили рассказала Радио Свобода , что в начале 2014 года с нею связался юрист «Банка Грузии» и посоветовал обратиться к частным кредиторам. По словам Марины Хатиашвили, до 2016 года она заключала с ними шестимесячные контракты. В итоге дом был отягощен ипотекой от ростовщиков, долг увеличился с 27 тысяч до $50 долларов. По словам же адвоката последнего кредитора Дареджан Двали, недвижимость была продана с аукциона из-за невыплаты кредита, в итоге она заплатила долг банку, и выкупила квартиру в счет покрытия долга. По их же словам, продавать квартиру Хатиашвили площадью 108 квадратных метров, отказалась, как отказалась и от альтернативной площади на окраине города. Выселение откладывалось несколько раз.

Процесс выселения активно комментируют политики. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила эти действия, заявив, что «выселение людей зимой запрещено во всех европейских странах».

В «Нацдвижении» считают произошедшее результатом деятельности Бидзины Иванишвили. На специальном брифинге лидер партии Леван Хабеишвили заявил, что в период правления «Грузинской мечты» чистая прибыль банков «увеличилась в 18 раз».

«Окружение олигарха «забывает» внести в декларации дома – столько они понастроили, у премьер-министра наручные часы за 300 тысяч лари, в домах висят картины на сотни тысяч лари, за автомобили платят сотни тысячи лари. В то же время мы наблюдали в прямом эфире, как миллиардер, банкир-ростовщик выгнал гражданина из дома зимой, в мороз и холод. Все элементарно – тут богатство Бидзины Иванишвили, а там банковская олигархия и проценты, которые висят на шее граждан», – сказал Хабеишвили.

Бывший глава фракции ЕНД депутат Роман Гоциридзе считает, что популизм в таких вопросах недопустим, и приводит в пример свою позицию в бытность своей деятельности на посту одного лидеров ЕНД.

«Этот пост об ошибках, допущенных большей частью оппозиции. В нынешнем случае, когда партии и СМИ фактически объявили борьбу не только банкам, но и всей рыночной системе, роль авангарда самого взяло на себя ЕНД. Вместо того, чтобы разоблачать чрезмерное регулирование финансовой системы, они призвали правительство ужесточить регулирование и устранить «ростовщиков». Они хотят превратить несчастье одной семьи в политический капитал. В этой истерии была забыта истинная роль этого коррумпированного правительства в опустошении и обнищании страны», – написал политик в соцсетях.

Необходимо отметить, что с 2018 года в отношении частных кредиторов в Грузии действуют строгие правила: физические лица не могут оформлять друг другу долги в иностранной валюте. За кредит в лари нельзя получить в залог недвижимость. Иными словами, запрещено подписывать договор ипотеки между физическими лицами.

Однако, по словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, ростовщики нашли обходной путь:

«Вместо ипотеки они подписывают договоры «покупки с правом выкупа», что означает, что заемщик автоматически передает недвижимость кредитору в обмен на кредит и подписывает условия, которые могут оказаться для него финансово разрушительными. В период до 2018 года удостоверено полутора тысяч договоров купли-продажи недвижимого имущества с правом выкупа. А за последующие 2 года количество таких сделок увеличилось почти в 8 раз. Так что решение проблемы заключается не только в ужесточении правил. Необходимо эффективное снижение уровня бедности и информирование людей, чтобы они не соглашались на условия, которые они не в состоянии выполнить».

Правозащитники заявляют, что акции протеста будут продолжены. Их участники считают, что семья из квартиры на Кекелидзе была обманута при поддержке государства.

И главное, что подчеркивают правозащитники, в стране нет справедливого, беспристрастного и свободного от коррупции суда, который при рассмотрении подобных вопросов выявлял бы мошеннические сделки и не давал бы возможности недобросовестным кредиторам нарушать требования закона.

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