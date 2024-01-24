Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту, как утверждают в Москве, находились украинские военнопленные, которых должны были обменять на российских военнослужащих. Все находившиеся в самолете, согласно обнародованной информации, погибли. Россия назвала причиной падения Ил-76 ракетную атаку со стороны Украины.

Вокруг крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области остается много неясностей. В Минобороны России утверждают, что самолет был сбит ракетами, выпущенными с территории, подконтрольной Украине.

«Сегодня в 11:15 киевский режим совершил террористический акт. В результате был сбит российский военно-транспортный самолет. Он летел с аэродрома Чкаловский в Белгород с целью перевозки украинских военнослужащих для обмена. Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет», – заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Согласно обнародованной информации, все находившиеся на борту, погибли. При этом в Москве подчеркивают, что самолет перевозил украинских военнопленных, которых сегодня планировалось обменять на российских военнослужащих по формуле 192 на 192. Для этого в Белгород должны были прибыть два военных борта. По словам депутата Госдумы, генерала в отставке Андрея Картополова, второй военный транспортник был вынужден развернуться. По мнению Картополова, инцидент является актом государственного терроризма, так как в Киеве, якобы, знали о том, куда и зачем летит самолет:

«На борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых перевозили для обмена. Следовавшему за ним еще одному Ил-76, на борту которого находилось еще около 80 военнопленных, удалось развернуться. Руководство Украины прекрасно знало о предстоящем обмене, было проинформировано о том, как будут перевозить пленных, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами из зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Специалисты разберутся позже, когда непосредственно осмотрят место крушения. И, возможно, нам пора вернуться к тезису о том, что Украину следует признать террористическим государством, а ее правящий режим – террористической ячейкой».

В Главном управлении разведки Украины факт готовившегося обмена подтвердили. Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Однако, что касается информации о том, что на борту находились украинские военнопленные, в Киеве пока не подтверждают. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что комментарии будут позже, так как необходимо время для уточнения всех данных.

Примечательно, что ряд украинских СМИ сразу после новости о крушении Ил-76 утверждали, ссылаясь на источник в ВСУ, что «это их работа». Такую цитату, в частности, давали «Украинская правда» и «РБК-Украина». При этом, по версии указанного источника, транспортник перевозил не военнопленных, а, «вероятно ракеты для ЗРК С-300». Позже упоминание о «работе» ВСУ было удалено.

Ближе к вечеру Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором, не упоминая напрямую крушение Ил-76, пообещал «и в дальнейшем принимать меры по уничтожению» военно-транспортных самолетов, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении:

«Для уменьшения ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода», – говорится в заявлении.

Согласно данным российской стороны, помимо 65 украинских военнопленных, на борту находились 6 членов экипажа и трое военнослужащих, осуществлявших конвоирование. Главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале выложила список украинских военнослужащих, которые, как утверждается, находились на борту упавшего самолета. Многие из указанных в представленном списке, действительно, находились в российском плену, в том числе защитники Мариуполя. Но независимо проверить информацию о том, были ли они на борту Ил-76, не представляется возможным.

В Москве, при этом, пытаются придать катастрофе военного транспортника геополитический оттенок:

«Они сбили своих солдат в воздухе. Своих. Их ждали матери, ждали жены, ждали дети. Они приняли решение. Наши пилоты военно-транспортной авиации, которые выполняли гуманитарную миссию, были сбиты, беззащитные – американскими, немецкими ракетами. Поэтому законодатели этих стран должны, наконец, осознать свою ответственность, к чему все это ведет и кому они помогают», – заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

К тому, что самолет все же был сбит, склоняются большинство военных экспертов. Об этом, как утверждается, можно судить по характеру падения самого самолета, так и о том, что он начал разваливаться в воздухе. На кадрах, запечатлевших последние секунды перед падением транспортника, видно, как от него отделяется фрагмент фюзеляжа и видно пламя. Очевидцы произошедшего утверждают, что слышали два взрыва:

«Два взрыва было. Второй был сильнее. Мы все выбежали, может помощь нужна. Но далеко было, за деревней упал. Было очень громко и страшно», – говорит жительница поселка Яблоново Марина Мезенцева.

Схожую картину обрисовал и еще один очевидец Александр Герасименко:

«Мы видели просто какой-то красный предмет, такой продолговатый летел. Потом взрыв, красный всполох и все. Больше ничего такого определенного мы не видели. Мы слышали только два (взрыва). Первый хлопок был такой глухой, а потом взрыв и пламя большое».

Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия. Например, поразить воздушную цель на таком удалении могли бы ЗРК Patriot или «Бук». IRIS-T, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность в 40 километров и вряд ли мог бы эффективно сработать на таком расстоянии.

Впрочем, за 10 дней до крушения Ил-76, над Азовским морем был сбит еще один российский военный самолет А-50, который был построен на базе Ил-76, а также сильно поврежден Ил-22. По одной из версий, его сбили украинские военные. При этом оба самолета находились на расстоянии около 150 километров от ближайшей территории, контролируемой ВСУ. Так что теоретически возможность поражать цели на таком расстоянии у Украины есть. В случае же, если ВСУ, как утверждают в Москве, действительно использовала ЗРК Patriot, то дальность ракет семейства PAC 2 составляет 160 километров. Но стали бы украинские военные рисковать столь эффективным комплексом, предназначенным для обороны стратегически важных объектов, подтягивая его ближе к линии фронта, неясно. Некоторые наблюдали не исключают, что в гибели российского транспортника виноват сбой системы свой-чужой российской же ПВО. В прошлом уже не раз сообщалось о подобных инцидентах в прифронтовой зоне.

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