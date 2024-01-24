В Абхазии обратили внимание на скандал в связи с появлением в одном из тбилисских соборов иконы с изображением Иосифа Сталина и тем, как грузинское общество из-за этого разделилось. В республике вроде бы нет почвы для подобного противостояния, но порой общественников возмущает использование сталинского бренда, столь сейчас популярного у российских туристов, в коммерческих целях.

На днях директор Детского фонда Абхазии, гражданский активист и блогер Асида Ломия опубликовала короткий пост в Фейсбуке: «На Рице, у госдачи, вывеска «У Сталина», то ли кафе, то ли ресторан. Это нормально?».

В ответ зазвучали дружные интернет-комментарии:

«Память коротка, а спрос есть, видимо».

«Какой кошмар! Сколько загубленных жизней Сталиным! Неужели хозяева кафе не слышали о таком? Это недопустимо».

«Ну и водопад у них то Молочный, то Сталинский, то еще какой. Как конъюнктура подскажет».

«Ну, давайте и дальше отмалчиваться на это безобразие! Видно, что нет уже тех ребят, которые поставили бы их на место!».

«Маркетинговый ход. Когда кроме денег других мыслей в голове нет. Если будет приносить доход, они завтра напишут про кафе «У Гитлера».

Один из комментаторов, впрочем, задался вопросом: «Ностальгия по Сталину… Неясно, правда, у местных или у туристов». Ему ответили, что туристы кафе не открывают, но, скорее всего, местные, среди которых сталинистов очень трудно встретить, просто ориентируются на российских туристов, среди которых таковых много.

Я позвонил сегодня Асиде Ломия, и вот что она сказала:

«Два месяца назад одна очень близкая мне рассказала. Она там была и сделала этот снимок. В общем, кто-то из Москвы приехал, и они поехали туда…

– Это где сталинская дача на Рице?

– Вот когда на Сталина дачу едешь… Там еще написано, что по берегу озера пройдешь немного – и там это кафе. Там же есть дорожка такая, лавочки еще сделали, можно посидеть. В позапрошлом году, в ноябре, я была на даче Сталина. Там тогда этого кафе не было. Но зато я увидела, что там продают маленькие вот эти бюстики Сталина. Ну, где сувениры. Я сказала: ой, а что это такое? Как такое можно? Знаете, говорят мне, ну это же наша история… Представляете? Я сказала: слушайте, какая это наша история? Да, это наша история, кровавая, считайте. Но то, что вы здесь продаете, это увековечивание его памяти».

Может быть, кто-то тут заспорит: а как же, мол, существование в Абхазии бывших дач Сталина как экскурсионных объектов, и не только на Рице? Но тут есть существенная разница. Дачи – это действительно исторические объекты, и экскурсоводы на них не прославляют эту личность. А вот бюсты, объекты общепита и торговли с таким названием – это уже пропаганда «вождя».

Асида Ломия вспомнила также, как несколько лет назад в одном крупном сухумском продмаге началась бойкая торговля продукции одного винодела-абхаза с этикеткой на бутылке с портретом Сталина:

«Там вовсю продается вино с фотографией Сталина, понимаете. Сфотографировал кто-то и прислал мне. Я говорю заведующей: придут органы и изымут все это, уберите лучше сами. Она говорит: мы сейчас же все уберем, не надо нам никого присылать, но знаете, как отдыхающие это вино покупают… И статуэтки отдыхающие тоже хорошо покупают.

– Ну, правильно. Вот тут кто-то пишет в комментариях к вашему посту, что интересно – это вот наши или приезжие дали кафе такое название. Ну, понятно, что открывают наши, местные, но используя что? Используя то, что сейчас в России сталинский бум. Тут они с Грузией как бы поменялись местами. Вы же знаете, что в конце восьмидесятых в Грузии с ума сходили – Сталин, Сталин, а в России, наоборот, на перестроечной волне символический суд над Сталиным предлагали устроить. А сейчас в России для многих Сталин – символ имперского могущества, новые памятники ему ставят. А в Грузии очень разное к нему отношение. И часто сталинистов даже обвиняют в том, что их взгляды привнесены из России.

– Ну а вы же знаете, что произошло сейчас в Грузии, когда женщина-антисталинистка облила в соборе икону с изображением на ней Сталина краской. Но, оказывается, икона была застекленной, так что она краска икону не тронула, а фактически только стекло. Но другое дело, что там народ взволновался и разделился. И сейчас, вы, наверное, знаете, что эту икону будут переписывать и убирать с нее Сталина».

В Абхазии, конечно, нет ничего подобного такому противостоянию, но встречается другое – потакание российской моде на Сталина. Асида Ломия намерена обратиться в дирекцию Рицинского национального реликтового парка:

«Общественность это так не оставит. Вы знаете, если мы вот это разрешим – ну, подумаешь там, кафе – потом начнется что-то другое».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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