«Удивляет, что и в абхазской среде появились люди, которые начинают оправдывать сталинизм»

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий, отмечаемого в Абхазии 30 октября, в Сухуме состоялась приуроченная к этому дню научная конференция «Подлинные факты страшного террора».

Завтра, 30 октября, в Абхазии отмечают День памяти жертв политических репрессий. А сегодня в Сухуме состоялась научная конференция «Подлинные факты страшного террора» на основе вышедшей недавно монографии профессора АГУ, доктора филологических наук Екатерины Бебиа «Без вины виноватые». В основном в ней рассказано о жертвах сталинско-бериевских репрессий из самого большого абхазского села Лыхны.

Сама она так рассказывала на конференции об этой своей документальной книге:

«Дорога к изданию была непростой и очень долгой – сорок лет. Я начала собирать свидетельства о репрессированных в 80-е годы, но затем эта работа была прервана войной. Узнав, какой мне удалось собрать материал (а в Лыхны число репрессированных было больше сотни), Константин Константинович Озган предложил мне издать его отдельной книгой. К сожалению, он не увидел эту книгу изданной, ушел из жизни в 2016 году».

Во время выступлений участников научной конференции на большом экране демонстрировались фотографии жертв репрессий, краткие отзывы о книге Екатерины Бебия. Среди них, например, слова доктора исторических наук, профессора, академика Станислава Лакоба: «Самая важная – документальная часть, воспоминания людей, многих из которых уже нет в живых. Очень ценно, что профессор Е. Г. Бебия в свое время зафиксировала их устные рассказы, собрала редкие фотодокументы. Я вижу, какой огромный народный материал собран здесь, много нового из уст очевидцев. Можно сказать: она спасла их для истории и памяти народной».

Большинство ораторов на конференции выступали на абхазском языке. Говорилось, в частности, о том, что тема политических репрессий стала активно изучаться в Абхазии, как и во всем СССР, во второй половине 80-х годов; был всплеск общественного интереса к ней, но дальше публикаций в СМИ тогда дело не пошло – отвлекли бурные политические события того времени. На этом моменте остановился и выступавший в основном на русском Сергей Шамба – доктор исторических наук, профессор АГУ, секретарь Совета безопасности Абхазии:

«Мне кажется, что в наше время актуальность этой темы снова возросла. Я помню, как и все здесь присутствующие представители старшего поколения, когда в 56-м году, после двадцатого съезда партии, тема о том, что происходило в период сталинско-бериевских репрессий, прозвучала на всю страну, на весь мир. Было много публикаций, художественных произведений на эту тему, общество было взбудоражено, конечно, тем, что впервые услышало, открылись многие неизвестные доселе обществу факты истории. Но потом со временем эта тема стала как-то забываться. И я бы сказал, что в последнее время очень часто слышится, что сталинский период был периодом такого важного прогресса для страны, что если бы не Сталин, то и войну не выиграли бы, Великую Отечественную. Меня, честно говоря, очень сильно это удивляет. Особенно удивляет, что и в абхазской среде появились люди, которые начинают оправдывать сталинизм. Это вообще мне кажется кощунственным… Я вот как-то писал о том, что абхазский народ в составе Грузинской ССР был самым пострадавшим от репрессий. И недавно вышла книга, двухтомник такой, которая называется «Большой террор в маленькой кавказской республике». Это какой-то немецкий исторический институт. Три немецких ученых… И вот они там очень часто возвращаются к этому моему тезису и начинают его критиковать – что это не так, что Абхазия не самая пострадавшая. А потом приводят статистику, и по этой статистике совершенно очевидно, что именно абхазский народ самый пострадавший оказался в Грузии. Вот приводят статистику, что из 55 тысяч человек абхазской национальности, которые жили в Абхазии, репрессирован был один процент, и это было на треть больше, чем грузин. А если посмотреть по количеству расстрелянных на все число населения, то получается вообще вдвое больше, чем грузин».

Сергей Шамба отметил, что с малых лет интересовался этой темой, так как его отец был генпрокурором Абхазии во второй половине пятидесятых и некоторые материалы о репрессированных приносил домой. Шамба вспомнил:

«Я читал их. И особенно меня впечатлило дело начальника НКВД Абхазии Григория Пачулия. При нем в 1937-1938 годах было арестовано 2 186 человек, из них расстреляно 749. Описывается в этих материалах водяной карцер так называемый, где стояла вода. Там не было ни койки, ничего. И человек сутками стоял в воде. У них кожа отходила, все это описывалось, как происходило. Их не выводили даже по нужде. Из-за мучений, которым подвергали в этом карцере, умерло 59 человек. И он (Пачулия) был награжден орденом Красной Звезды. Но в 56-м расстрелян, как и его предшественники – Ягода, Ежов, Берия и другие».

В работе научной конференции приняли участие внук репрессированного, абхазский общественно-политический деятель Якуб Лакоба, доктор исторических наук Аслан Авидзба, кандидат социологических наук, член Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Беслан Кобахия и другие.

В выступлениях отмечалось, что в последние годы в Абхазии вышло немало книг о жертвах политических репрессий. Четыре года назад, в октябре 2018 года на «Эхе Кавказа» рассказывалось о презентации в Сухуме в Национальной библиотеке имени И. Г. Папаскира книги «Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937-1938 гг.», изданной в трех томах при содействии Совета Европы. Напомним, что она готовилась на основе изучения материалов, хранящихся в архиве МВД Грузии, и стала плодом совместной работы абхазской и грузинской сторон. Абхазскому читателю хорошо известны книги о жертвах сталинско-бериевских репрессий в Гудаутском районе, написанные Сергеем Чакветадзе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия