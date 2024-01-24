Азербайджан выходит из состава ПАСЕ, не дожидаясь решения ассамблеи

Азербайджанская делегация официально объявила, что прекращает взаимодействие с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской правды».

Перед началом заседания ПАСЕ, на котором ассамблея должна была рассмотреть решение о полномочиях азербайджанских депутатов, представители делегации Азербайджана сделали заявление для прессы о том, что они больше не заинтересованы в работе в ПАСЕ в нынешних условиях.

«Делегация Азербайджана решает прекратить взаимодействие с ассамблеей и работу в ней до дальнейших сообщений», – заявил глава азербайджанской делегации Самад Сеидов.

В ответ на вопрос «ЕвроПравды» о том, остается ли Азербайджан в составе Совета Европы, Сеидов воздержался от прогнозов, хотя и не стал исключать ни одного варианта: «Это (возможность окончательного выхода Азербайджана. – Ред.) не наша ответственность, но мы видим, что для нас, для делегации, находиться здесь невозможно из-за недопустимого и невыносимого подхода к моей стране».

Он, впрочем, предупредил, что после запланированного рассмотрения решения о санкциях против Азербайджана в ПАСЕ будут и дальнейшие последствия для организации: «Решение будет серьезным ударом по беспристрастности и доверию к Совету Европы в целом, и ответственность за жесткие и необратимые последствия этого будет лежать на инициаторах (санкций против азербайджанской делегации)».

Сеидов заявил, что считает инициативу с обжалованием полномочий азербайджанской делегации «частью злобной кампании» против его страны, обвинил западные страны во вмешательстве в азербайджанские выборы, в «коррупции», не уточнив, впрочем, детали этих обвинений.

В ПАСЕ предварительно согласовали жесткое решение по Азербайджану.