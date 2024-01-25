Иванишвили за год пополнил свое состояние на 25 миллионов долларов

Состояние грузинского миллиардера, основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили за год увеличилось на 25 миллионов (+0.4%) и сейчас составляет 6,62 млрд долларов.

Об этом говорится в индексе миллиардеров Bloomberg. Сейчас экс-премьер Грузии занимает 382-е место среди 500 богатейших людей мира.

Большая часть состояния Иванишвили – это денежные средства (5,58 млрд долларов). Его коллекция произведений искусства оценивается в 1 млрд долларов.

Напомним, что Бидзина Иванишвили недавно проиграл один из своих многочисленных споров швейцарскому Credit Suisse. Сам миллиардер говорит о политической подоплеке вопроса, объясняя свои проблемы тем, что находится под санкциями после начала войны в Украине.