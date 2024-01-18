Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили проиграл один из своих многочисленных споров швейцарскому Credit Suisse. Сам миллиардер говорит о политической подоплеке вопроса, объясняя свои проблемы тем, что находится под санкциями после начала войны на Украине, и предупреждает, что большая часть его активов будет заморожена.

Как пишет Bloomberg, крупнейший швейцарский банк UBS унаследовал спор об отмывании денег от Credit Suisse, который, находясь на грани банкротства, был им куплен в марте 2023 года. Иванишвили начал судебные споры с банком в нескольких юрисдикциях, общая сумма исков составляла около $800 млн. Миллиардер считает себя пострадавшим от действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона, осужденного в 2018 году за мошенничество. Поскольку подозреваемый до суда два года провел в предварительном заключении, его освободили в 2019 году. В июле 2020 года Лескодрон покончил с собой.

Следует отметить, что почетный председатель «Грузинской мечты» выиграл несколько судов о возмещении финансового ущерба, но уголовные иски он проиграл: по сообщению Bloomberg, главный финансовый прокурор Женевы Ив Бертоз заявил, что расследование не выявило фактов отмывания денег банком.

По словам представителя миллиардера Лаши Каландадзе, бывший премьер-министр намерен обжаловать решение о закрытии тяжбы.

«Мы категорически не согласны с аргументацией, которая игнорирует доказательства, свидетельствующие о готовности менеджера скрыть и отмыть доходы от мошенничества. В эти дни общественность узнает точную информацию обо всех деталях дела».

В большинстве проигрыш Бидзины Иванишвили по-прежнему объясняют шантажом со стороны «глобальной партии войны». По словам Гурама Мачарашвили, Иванишвили столкнулся с проблемами в финансовой сфере, поскольку «отказался втягивать Грузию в войну».

«Именно из-за отказа Иванишвили открывать второй фронт в Грузии, он столкнулся с проблемами в международных, в том числе финансовых институтах. Закон и Бог позаботятся обо всех тех людях, которые борются против грузинского государства и грузинской церкви», – пригрозил политик.

Необходимо отметить, что так вопрос поднимал именно сам Иванишвили. Выступая на партийном съезде «Грузинской мечты» 30 декабря прошлого года, миллиардер посетовал об оказываемом на него давлении со стороны международных структур:

«Я реально нахожусь под санкциями, со мной борются самыми грязными методами, в обход всех законов. Через месяц после начала войны в Украине были заморожены все мои активы и меня заставляют ходить по судам. Но оппозиция зря радуется, я очень хорошо себя чувствую, у меня достаточно ресурсов, и как вы видите, я даже вернулся в политику», – отметил тогда Иванишвили.

В оппозиции убеждены, что Иванишвили намеренно смешивает частный спор с политикой, пытаясь таким образом выставить себя перед публикой в роли защитника Грузии от «мировой партии войны». По мнению депутата парламента Хатии Деканоидзе, на деле ажиотаж вокруг этого вопроса раскручивает сам олигарх:

«Он все время поднимает тему санкций, хотя мы видим, что он выиграл несколько финансовых споров, и последний вердикт говорит о том, что речь идет о частном споре двух бизнес-субъектов. Придавать делу политическую изнанку – любимый трюк Иванишвили, и к этому он подключил всю властную команду. Тот же председатель правящей партии Кобахидзе и другие лидеры не раз политизировали вопрос. Получается, что сам олигарх задействовал политику как инструмент для достижения личной финансовой выгоды – без устали они повторяют, что он под санкциями, что его наказывают, хотя факты говорят об обратном».

Организованный Иванишвили ажиотаж рассчитан лишь на завоевание симпатий несведущего обывателя, считает политолог Гия Хухашвили.

«Бидзина Иванишвили всегда подавал дело так, что его проблемы в споре с банками связаны с политикой. На самом деле, западная юриспруденция так не работает, как пытается подать Иванишвили. Швейцарский банк UBS является крупнейшим в мире финансовым институтом с неисчерпаемыми ресурсами, и тягаться с ним Иванишвили очень трудно, и главное, накладно. Именно поэтому он решил задействовать дополнительные защитные рычаги – его неожиданное возвращение в политику продиктовано не выборами, а именно этим обстоятельством», – заявил Хухашвили.

Напомним, в марте 2022 года The Financial Times сообщило, что Иванишвили выиграл суд на Бермудских островах против швейцарского банка Credit Suisse и получит от него более 500 миллионов долларов. В феврале 2023 года по сообщению Bloomberg швейцарский банк уже выплатил Бидзине Иванишвили 210 миллионов долларов. В мае прошлого года суд Сингапура признал, что дочерняя компания банка Credit Suisse Trust нарушила обязательства по защите активов, и обязал ее выплатить компенсацию богатейшему человеку Грузии в размере 926 миллионов долларов.

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