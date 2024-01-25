У Южной Осетии «нет острой необходимости расширять границы» – политолог

Заведующая кафедрой философии и политологии Северо-Осетинского государственного университета Лариса Дзахова считает, что у Южной Осетии «нет острой необходимости расширять границы». Комментарий политолога публикует издание «ОсНова».

Напомним, что в Цхинвали периодически обсуждают инициативу о пересмотре де-факто границ самопровозглашенной республики согласно Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года. Идею, будучи в оппозиции, поддерживал и действующий югоосетинский лидер Алан Гаглоев, однако сейчас он говорит, что такие вопросы в одностороннем порядке, без России, «решаться не могут».

«Предложение провести демаркацию границы Южной Осетии по состоянию на 1922 год – это не более чем недобросовестное и сомнительное зарабатывание политических очков. Такие заявления должны негативно сказаться на отношениях России и Грузии, которые сегодня находятся в состоянии «конструктивного диалога». Но еще важнее то, что под вопросом оказываются и отношения России с самой Южной Осетией. Подобные инициативы играют на руку США и другим силам, стремящимся любыми способами навредить России. А именно – разворошить старые конфликты, разрушить существующие отношения, втянуть стороны в вооруженное противостояние», – отмечает политолог Лариса Дзахова.

Рано или поздно республике придется налаживать отношения с Грузией

Она считает, что «югоосетинским политикам просто непозволительно действовать вразрез с интересами Российской Федерации».

«И, кроме того, необходимо понимать, что рано или поздно республике придется налаживать отношения с Грузией, тогда как «расширение» границ ставит крест на всех мирных инициативах. Отодвинув границы даже на 10 км, сама Грузия не окажется дальше от Южной Осетии», – сказала Дзахова.

Эксперт уверена, что игнорирование интересов России может вызвать необратимые последствия и «ставит под вопрос будущее Южной Осетии как государства», а «соблюдение статуса-кво позволит России не пересматривать отношения с Южной Осетией и продолжать оказывать всестороннюю поддержку: финансовую, социальную, военную».