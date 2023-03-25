В Цхинвале закончила работу комиссия по делимитации границы с Грузией. Что означают ее итоги в контексте грузино-югоосетинского конфликта? Какими новыми разногласиями чреваты в отношениях с Тбилиси или внутри самой республики?

Государственная комиссия по определению траектории границы с Грузией завершила свою работу. Как сообщил информагентству председатель комиссии Гарри Мулдаров, задача «по одностороннему определению государственной границы», поставленная перед комиссией, выполнена:

«При своей работе комиссия руководствовалась Декретом №2 всегрузинского Центрального исполнительного комитета советов и совета народных комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии «Об образовании Автономной Области Юго-Осетии» от 20 апреля 1922 года. На основе архивных документов, имеющих отношение к исполнению Декрета №2, был составлен Итоговый доклад рабочей группы и составлен проект «Карта – План» Государственной границы Южной Осетии с Грузией».

Государственная комиссия по делимитации и демаркации границы республики Южная Осетия с Грузией была образована указом президента Анатолия Бибилова 29 апреля 2021 года. В нее вошли депутаты парламента, главы администраций районов, представители КГБ, МИД, Архивного управления и полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования. Ее возглавил Гарри Мулдаров – председатель парламентской комиссии по соблюдению регламента.

Согласно информации, опубликованной на сайте югоосетинского парламента, вышеуказанные документы были утверждены комиссией по делимитации и демаркации 2 марта 2023 года и направлены югоосетинскому президенту «для принятия соответствующих решений».

Вопрос: каких решений? Что теперь Алан Гаглоев должен делать с этими картами? Нет ли здесь конфликтных моментов, например, с российскими пограничниками? Они тянули проволоку явно не по Декрету, а по своим штабным картам конца 80-х годов. Не чреваты ли выводы комиссии какими-то обострениями с южным соседом?

Одним словом, что дальше? Давайте разбираться.

Для начала новую карту надо изготовить. Когда это будет сделано, ее приложат к поправкам в закон «О государственной границе» и направят в парламент для рассмотрения законопроекта. В случае если парламент примет поправки, Южная Осетия установит новые границы. Что означает их несовпадение с траекторией колючей проволоки? Ничего не означает, кроме того, что Цхинвал считает их своими вне зависимости от того, кто их реально сегодня контролирует.

Дело в том, что забор с точки зрения Цхинвала сегодня тянется не по границе, он скорее отделяет охраняемую приграничную зону.

Госграницы пока не существует. Для ее обустройства сначала проводится делимитация – это совместное с грузинами определение направления государственной границы путем переговоров. По итогам этой работы стороны принимают специальный договор с описанием линии границы и приложением топографической карты.

Затем следует демаркация – установка на местности ограждений и специальных знаков (в соответствии с международными стандартами) совместной комиссией на основании документов о делимитации. Только это может считаться государственной границей, все остальное – это проволочные заграждения.

В этом смысле утверждение парламентом новой карты завершает этап одностороннего определения границы, а дальнейшее развитие этой истории откладывается до взаимного признания сторон и подписания договора или соглашения о дружбе и сотрудничестве.

Одном словом, работа комиссии – с прицелом на лучшее будущее, как оно видится югоосетинской стороне.

Пожалуй, единственный скандальный момент в этой истории – она как бы возвращает югоосетинских политиков и избирателей к предыдущей попытке принять закон «О границе» в 2019 году. Собственно, с нее вся работа депутатской комиссии по делимитации границы и началась.

В этом смыла она продолжение цнелисского кризиса и упреков в адрес президента Бибилова, что, несмотря на многочисленные предостережения, он пропустил грузинских силовиков вглубь территории РЮО к селению Цнелис, где они установили свой пост и взяли под контроль часть территории на западе республики.

Очевидно, Анатолий Ильич, как офицер и как президент, не мог допустить упреков в неспособности обеспечить безопасность вверенной его заботам территории. Только выход из положения он придумал весьма странный – сократить территорию настолько, чтобы пост оказался за пределами республики.

Правительство заказало новую карту Южной Осетии Северокавказскому аэрогеодезическому предприятию и вместе с законопроектом «О государственной границе РЮО» президент Бибилов внес их на рассмотрение парламента в 2019 году.

Депутаты от оппозиции заметили подлог, разгорелся скандал. Он преследовал Анатолия Ильича до конца президентского срока, стал частью его избирательной кампании в 2022 году.

Теперь, казалось, подзабытая история вновь актуализируется и грозит уже его партии «Единая Осетия» на предстоящих парламентских выборах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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