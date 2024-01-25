Глава грузинской диаспоры хочет пригласить в Россию премьера Грузии

Руководитель грузинской диаспоры Давид Цецхладзе планирует пригласить в Россию премьер-министра Грузии. Об этом Цецхладзе заявил в интервью изданию Dalma News.

«Определенные силы по определенным мотивам блокируют в Тбилиси темы, связанные с Россией. Например, мы очень хотим, чтобы на крупные мероприятия грузинской диаспоры приезжали представители правительства Грузии, премьер-министр или президент. В день диаспоры из различных городов России приезжают представители грузинской диаспоры. Мы не видим ничего плохого в том, чтобы представители правительства Грузии приезжали на такие грандиозные встречи своих соотечественников. В этом году мы направим приглашение премьер-министру Грузии и надеемся, что наша просьба не останется без внимания», – сказал он.

Говоря о работе российско-грузинского делового совета, он отметил, что его участники смогли «донести голос до правительства Грузии».

«Мы ожидаем, что в 2024 году присвоение гражданства Грузии этническим грузинам будет полностью упрощено. Это является очень серьезной проблемой и большой болью для этнических грузин как в России, так и в других странах. Мы сумели донести наш голос в связи с этой проблемой до парламента Грузии, обратились к премьер-министру, президенту, Совету юстиции», – заявил он.

Цецхладзе подчеркнул, что «правительство Грузии не ведет истерическую политику». Он также позитивно оценил грузино-китайское сотрудничество. «Любой здоровый шаг, который не связан с антироссийской пропагандой и заказной политикой против России, воспринимается очень адекватно», –добавил Цецхладзе.