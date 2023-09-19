Российско-грузинский деловой совет предложил открыть дорогу через Цхинвали

На проходящем во Владикавказе заседании российско-грузинского делового совета вынесли предложение об открытии дороги через самопровозглашенную республику Южная Осетия. Об этом сообщается в телеграм-канале «Грузинской диаспоры России».

Ранее делегация российско-грузинского делового совета посетила КПП «Верхний Ларс» на границе России с Грузией. В делегацию входят вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко, председатель делового совета Юрий Балашов и глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе.

Перед поездкой в Северную Осетию Цецхладзе написал в соцсети, что визит «принесет исторические результаты для наших стран, для наших народов».

В августе текущего года директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар заявил, что Москва считает «вполне достижимым» начало автомобильного и железнодорожного транзита через Абхазию и Южную Осетию.

Дорога через «Верхний Ларс» – единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией. За открытие альтернативных транзитных маршрутов периодически выступают в Ереване, Москве и Сухуми.