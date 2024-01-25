Телеканал «Абаза-ТВ» сообщает, что более 200 работ уцелело при пожаре в Государственной картинной галерее Абхазии. Но, как говорят художники и специалисты, самые ценные были утрачены. В Абхазии не сохранилось ни одной картины Александра Шервашидзе-Чачба. Оценить утрату еще предстоит, но уже сегодня понятно, что потеряла Абхазия практически все значимые живописные труды абхазских художников мирового уровня. Глава Центра стратегических исследований при президенте РА Вячеслав Чирикба в интервью телеканалу заявил:

«В прошлом году я несколько раз обращался к властям республики с настоятельной просьбой перенести работы А. Шервашидзе-Чачба из «хранилища» в более безопасное место, сделав в отдельном здании музей художника. В 2014 году в «хранилище» уже был пожар, и тогда его удалось локализовать. Я прямо сказал, что в следующий раз может не повезти, и мы лишимся нашего сокровища, и что пожар в хранилище – это только вопрос времени. Но ничего сделано не было. Пару месяцев назад, кажется, что-то предчувствуя, я обратился уже к властям Сухума с настоятельной просьбой подыскать помещение для безопасного хранения работ всемирно известного художника. И опять ничего не вышло! Так мы потеряли шанс спасти наше сокровище».

Вячеслав Чирикба более 30 лет собирает материалы для написания биографии зарубежного периода жизни и деятельности художника. Ученый собирался передать все это в дом-музей Александра Шервашидзе-Чачба, когда он будет создан, вместе с его личной коллекцией графики и живописи, которую Чирикба собирался передать в дар музею.

Теперь ясно, что дом-музей Александра Шервашидзе-Чачба не будет создан никогда

«Такое же желание в случае открытия музея художника выразила и его правнучка Татьяна, хранительница архива прадедушки, и вдова Бочи Аджинджала, исследователя творчества художника, собравшего богатый архив, связанный с его жизнью и творчеством. Но теперь ясно, что дом-музей Александра Шервашидзе-Чачба не будет создан никогда. Все хранившиеся в Сухумской галерее его работы – около 300 бесценных произведений, которые желали бы иметь многие музеи мира – в это черное воскресенье 21 января 2024 года сожжены», – заявил Вячеслав Чирикба.

* * *

В программе «Вокруг Абхазии» на Абхазском телевидении интервью с секретарем Совета безопасности Республики Абхазии Сергеем Шамба, в котором он, в частности, заявил: «Наши взаимоотношения с Россией – это как раз то, что дает нам уверенность в том, что мы гарантированы от внешних угроз».

По словам Шамба, это дает возможность для экономического развития Абхазии.

Проблема в том, что мы сами внутри не даем нормально развиваться стране, такое противостояние, которое у нас сегодня есть в обществе, конечно, не дает делать такие значительные шаги в направлении развития

«При том лояльном отношении, которое у нас сегодня есть с российским руководством, у нас есть все для того, чтобы успешно развивать экономические взаимоотношения с Россией. У нас есть договор о сотрудничестве, который дает нам надежные гарантии. До нашего признания в 2008 году большие потери были у нас на границе с Грузией, где мы вынуждены были путем ротации охранять наши границы и действия террористических грузинских диверсионных отрядов наносили большой ущерб не только нашим гражданам, но и миротворческим силам, которые потеряли на границе с Грузией более 100 человек в свое время. И только после признания и наших союзнических договоренностей удалось прекратить всю эту деятельность. Более того, мы помним, что корабли, которые шли с грузами в Абхазию задерживались в акватории, и это происходило часто, все это прекратилось после 2008 года. Это дает нам большие возможности для спокойного и динамичного развития. Проблема в том, что мы сами внутри не даем нормально развиваться стране, такое противостояние, которое у нас сегодня есть в обществе, конечно, не дает делать такие значительные шаги в направлении развития…», – отметил Сергей Шамба.

* * *

На ютуб-канале газеты «Чегемская правда» вышел очередной выпуск передачи «РАЗГОВОР». Редактор газеты Инал Хашиг побеседовал с историком Астамуром Тания о ратификации соглашения по госдаче «Пицунда», опасности практики «ночных заседаний» парламента, о задержании граждан Абхазии на российско-абхазской границе и многом другом. Агентство социальной информации «Апсны» публикует цитаты беседы.

Астамур Тания заявил, что в Абхазии невозможно сесть и обсудить нормально вопрос: «Мы не сможем сформировать власть, если не даем разговаривать профильным специалистам или пытаемся предоставить экспертное сообщество, которое находится в неправительственном секторе, изобразить как иностранных агентов. Как будто их лично не знают. Люди, обвиняющие их, все сами участвовали в неправительственных программах. Вся наша интеллигенция, за редким исключением, участвовала в неправительственных программах. Сейчас эти люди обвиняют представителей НПО в том, что они подрывают какие-то устои. Но они не хотят видеть, что наше государство разъедает коррупция. Если мы будем уничтожать людей, способных критически мыслить, затыкать им рот, – не может такое государство самостоятельно развиваться».

Когда люди во власти начинают говорить про каких-то иностранных агентов, по мне, иностранный агент – это тот, который сдает своих граждан спецслужбам другого государства и создает им проблемы

Инал Хашиг, в свою очередь, отметил, что в последнее время сложилась тенденция – любая критика власти позиционируется властью как антироссийские настроения: «Это творчество, «антироссийские настроения» носят прикладной характер. Очень много граждан, которых при переходе границы на реке Псоу останавливают российские спецслужбы. Там разные люди, которые работают в неправительственных организациях, международных организациях… Я бы хотел, чтобы абхазское государство (у него функционал большой, это и Служба государственной безопасности) нашла людей, которые сливают списки граждан Абхазии. Это законопослушные граждане, к которым у абхазского государства нет претензий, иначе возникли бы уголовные дела. Когда люди во власти начинают говорить про каких-то иностранных агентов, по мне, иностранный агент – это тот, который сдает своих граждан спецслужбам другого государства и создает им проблемы. А спецслужбы другого государства не знают, что с этими людьми делать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях