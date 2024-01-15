Не первый месяц МИД Абхазии и министр Инал Ардзинба обвиняют абхазские НПО в антигосударственной деятельности. Подчиненные министра выкладывают в социальные сети платежные ведомости неправительственных организаций, не делая пояснений. Или подчиненные Иналу Ардзинба послы в разных странах, например, посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава, распространяют заявления, в которых обвиняют работающие в этой стране НПО в местной разрухе, бедности и коррупции, призывая к борьбе с ними. По словам представителей НПО, сотрудники МИДа намеренно вводят в заблуждение граждан, приписывая им цели международных организаций, которые не связаны с их проектами. Об отношении к этой кампании «Эху Кавказа» рассказала Татьяна Гулиа, проработавшая в посольстве Абхазии в Москве почти тридцать лет и хорошая знакомая с работой МИДа и посольств.

– Татьяна Георгиевна, мы видим, как абхазская власть в лице Министерства иностранных дел и, в частности, министра иностранных дел Инала Ардзинба, проводит настоящую кампанию по дискредитации абхазских НПО. Как вы относитесь к этой кампании? Что вы об этом думаете?

Властные структуры используют различные приемы, которые известны со времен инквизиции и сталинского времени

– К сожалению, в настоящее время в Абхазии у власти стоят люди, которые используют свою власть, свою силу не в интересах Абхазии, не для созидания и каких-то положительных вещей, а, наоборот, для разрушения экономики, политики и, к сожалению, мы видим стремление разрушить внутренние связи власти и общества. Властные структуры используют различные приемы, которые известны со времен инквизиции и сталинского времени. В истории много таких примеров. К сожалению, это сейчас происходит в Абхазии. Здесь используются разные инструменты. МИД Абхазии превратился в один из таких инструментов, которые разъединяют общество. Обвиняя людей и абхазское общество в различных русофобских настроениях, он сам способствует этому.

– Вы много лет проработали в посольстве Абхазии в России, и хорошо знаете специфику работы и МИДа, и представительств. Скажите, пожалуйста, как подобные действия МИДа сообразуются с тем, чем это ведомство должно заниматься?

– На мой взгляд, министр иностранных дел Инал Ардзинба и МИД под его руководством занимаются не прямым делом, которым должен заниматься МИД. Есть документы, утвержденные правительством и президентом, которые координируют действия МИДа. Охота на ведьм не входит в компетенцию этого ведомства. Причем, министр действует не своими руками, а руками своих подчиненных. Например, некая Милана Хашба, якобы борясь с НПО, представляет совершенно бездоказательные обвинения против уважаемых и известных в Абхазии людей.

– Мы видим в последние дни публикации заявлений ряда посольств Абхазии в Южной Осетии, в Сирии, в Венесуэле, в которых звучат обвинения в адрес неправительственных организаций. О чем это свидетельствует?

Пора прекращать эту неубедительную борьбу с ведьмами. Она может привести к очень плохим последствиям для общества

– Сейчас министр привлек послов, своих подчиненных, которые делают под копирку очень странные заявления. Мне кажется, это не входит в функции посольства любой страны, так же, как и борьба с ведьмами не входит в функции МИДа Абхазии. Пора прекращать, по моему мнению, эту неубедительную борьбу с ведьмами. Она может привести к очень плохим последствиям для общества. Не хотелось бы, чтобы повторились 1930-е годы прошлого века в Абхазии.

– Свои обвинения Министерство иностранных дел адресует вполне конкретным людям, представителям НПО, независимым журналистам, которые являются авторитетными и очень хорошо известны в обществе. Как вы думаете, зачем МИД это делает?

– Министр иностранных дел Инал Ардзинба, не знает, видимо, или не хочет знать заслуг тех людей, на которых он наводит поклепы, иначе я не могу сказать. Это Лиана Кварчелия, которая во время войны и после войны участвовала во многих конференциях и встречах, работала в постпредстве Республики Абхазия в Российской Федерации. Я тому свидетель и знаю, что Лиана была также личным переводчиком Владислава Ардзинба и участвовала во многих встречах с иностранцами, которые проводил Владислав Григорьевич. Изида Чаниа, которая является патриотом Абхазии и всегда им была. Я помню ее по работе прошлом, и знаю ее деятельность нынешнюю. Арда Инал-ипа и многие другие. Инал Ардзинба не хочет признавать и уважать людей в Абхазии, не только абхазов, но и все общество. Кто следующий за Изидой, за Лианой и прочими НПОшниками, против которых власти Абхазии объявили охоту? Кто следующий будет? Из журналистов кто-то? Возможно, меня в чем-то обвинят. Неизвестно.

– Татьяна Георгиевна, видите ли вы какой-то выход из сложившейся ситуации?

– Нужно абхазскому обществу, интеллигенции объединиться и очень серьезно поговорить не только с министром иностранных дел, который занимается не своим делом, но и с властью. Рассказать этим «Иванам, не помнящим родства», что происходило в Абхазии в далеком прошлом и во время недавних событий в 90-е годы прошлого века. К сожалению, нынешняя власть пользуется разобщенностью общества и делает все возможное, чтобы еще больше разобщить и разрушить традиции не только абхазов, но и традиции, которые существуют в многонациональном абхазском обществе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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