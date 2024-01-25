Россия обвиняет, Украина требует международного расследования – инцидент с крушением Ил-76 в Белгородской области вышел на международный уровень. Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Киев пока не подтверждает факт наличия на борту украинских военнопленных. Украинские власти не исключают, что Россия пытается использовать эту информацию, чтобы обвинить Киев в нарушении правил и обычаев ведения войны. В Минобороны страны настаивают, что никаких предупреждений о гуманитарной миссии Ил-76 они не получали.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области по статье о нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время, по информации Киева, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств катастрофы. Украина по-прежнему не подтверждает российскую версию, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов настаивает, что Москва не предупреждала Киев о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства над Белгородом. При этом: Юсов также дал понять, что Украина не готова брать на себя ответственность за поражение борта:

«По нашим данным, информации о том, что Украина поразила такую цель, нет. Вчера не было упоминания об аэропорте Белгорода как об объекте, который должен был быть использован при подготовке этого обмена. Ранее, когда в обменах была задействована авиация, Российская Федерация информировала Украину о необходимости соблюдать режим тишины, поскольку самолет с военнопленными собирался приземлиться и готовился, в частности, 3 января (тогда произошел последний обмен между Россией и Украиной). На этот раз подобная информация не была предоставлена государством-агрессором. Это очень важный момент».

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, сообщил, что ему доложили о ситуации с российским Ил-76 и с несостоявшимся обменом военнопленными. По его словам, сейчас необходимо установить все факты, а для этого Киев настаивает на международном расследовании:

«Очевидно, что россияне играют жизнями украинских пленных, чувствами их семей и эмоциями нашего общества. Необходимо четко установить все факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании».

В Москве тут же дали понять, что никакого международного расследования катастрофы не будет. В Кремле подчеркнули, что если международное расследование и необходимо, то только в отношении действий Киева. Вместо этого Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН, на котором, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, намерена потребовать от его членов призвать Киев к ответственности:

«Украинские военнопленные были перевезены в Белгородскую область для очередного обмена, согласованного между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из Харьковской области нанесла по этому самолету зенитно-ракетный удар, который стал фатальным. Примерно час-полтора назад мы уже запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени и очень надеемся, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и запланирует такое заседание как можно скорее».

Уже известно, что председательствующая в Совбезе Франция удовлетворила запрос России. Заседание назначено на сегодня. Москва продолжает настаивать, что уведомило украинскую сторону о том, куда и зачем летел Ил-76 и даже получила подтверждение от Главного управления разведки Украины.

«Украинская сторона была официально предупреждена, подчеркиваю, официально предупреждена за 15 минут до входа самолета в зону. Им была предоставлена полная информация, которую они получили, и подтвердили ее получение Главным разведывательным управлением ВСУ. Мы все прекрасно знаем, что было дальше. В условиях современных систем связи при получении этой информации должна была быть подана команда в конкретный район и все было бы хорошо. Очевидно, этого не произошло. Вместо этого была команда открыть огонь, а самолет с нашим экипажем и их военнослужащими, которые теперь уже никогда не вернутся домой, был сбит. То есть на руках нынешней киевской власти кровь своих солдат и офицеров», – заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При этом в самом Киеве сомневаются в том, что на борту упавшего Ил-76 действительно были украинские военнопленные. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что если бы это было так, то Россия бы уже опубликовала соответствующие доказательства:

«Опираясь на мои сведения, я не могу сказать положительно, что военнопленные действительно были. Если бы у россиян были фотографии или видео, они бы уже это сделали. Мы не видим никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей. Поэтому мы требуем международного расследования. Сегодня я отправлю письма в ООН, в Международный комитет Красного Креста, сейчас мы их готовим. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы это расследование состоялось. Мы предложим несколько вариантов, привлечем экспертов, как украинских, так и международных. Но я убежден, что, как и в случае с Еленовкой (Россия утверждает, что украинские военнопленные погибли при обстреле ВСУ колонии в н.п. Еленовка – прим. ред.), россияне сделают громкие заявления, но никого на свою территорию не впустят, никаких материалов на экспертизу не передадут и просто обвинят Украину, сказав, что мы виноваты».

В Киеве настаивают, что в соответствии с Женевской конвенцией вся ответственность за жизнь и здоровье военнопленных ложится на страну, которая удерживает их в плену, в данном случае Российской Федерации.

«Россияне не отвергли идею использования темы военнопленных и их семей против украинского правительства. Они будут продолжать проводить новые информационные кампании против нашей страны», – считает Дмитрий Лубинец.

Впрочем, даже ближайшие союзники Киева пока воздерживаются от того, чтобы поддержать его версию. В частности, в Вашингтоне дали понять, что на данный момент США не обладают всей полнотой информации, чтобы комментировать факт присутствия или отсутствия на борту упавшего самолета украинских военнопленных.

«Мы видели сообщения, мы пытаемся собрать больше информации, мы видим, что украинцы говорят одно, россияне другое, и у нас нет достаточной информации, чтобы это как-то комментировать», – заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

При этом один из главных вопросов – будут ли продолжены обмены военнопленными или процесс будет поставлен на паузу? В Киеве заявляют, что будут делать все возможное, чтобы и в дальнейшем возвращать домой удерживаемых в России украинских граждан.

О готовности России продолжать обмены заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Впрочем, в Кремле настроены менее оптимистично. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «никто не может сказать, каким образом это скажется на перспективах этого процесса».

Подписывайтесь на нас в соцсетях