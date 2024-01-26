Минфин Грузии: таможенники выявили 1770 попыток обхода санкций

Грузинские таможенники предотвратили сотни попыток ввезти товары в Грузию в обход антироссийских санкций, введенных после начала войны в Украине, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на мероприятии, посвященном Международному дню таможенника.

«После введения санкций мы зафиксировали 1770 случаев отказа возврата с границы Грузии и (отказов) на выполнение таможенных процедур. На сегодняшний день активны 36 профилей операционных рисков, которые автоматически идентифицируют данные о санкциях и инициируют выявление дополнительных риск-факторов. Работа нашей таможенной службы в этом направлении признана всеми странами-партнерами на самом высоком уровне», – сказал министр.

В июне 2023 года глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен упомянул Грузию, когда говорил об обходе санкций, введенных в отношении России. Он отметил, что уклонение от санкций все еще возможно, а после восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией появилась беспокойство, что на отбывающих из грузинских аэропортов самолетах могут быть подсанкционные товары.

Тогда в Минфине Грузии заявили, что «Грузия полностью соблюдает международные санкции», а заявление американского высокопоставленного чиновника неверно «интерпретировано СМИ и использовано для очередной дезинформации против Грузии».

В четверг О’Брайен отметил, что США ценят усилия властей Грузии по предотвращению попыток обхода санкций, введенных против России.

«Правительство Грузии действительно приложило усилия к принятию мер по реформированию, особенно в последние месяцы, и мы ценим то, что они делают. Мы ценим их усилия по недопущению обхода санкций за счет значительных ограничений», — сказал О’Брайен, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла на мероприятии «Целая и свободная Европа: приоритеты на 2024 год».