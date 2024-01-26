«Спасем республиканскую больницу вместе», – с таким лозунгом сотрудники Тбилисской центральной клиники провели акцию перед зданием Минздрава. Их требование остается неизменным: отменить распоряжение правительства о сносе здания клиники.

Информация о сносе главной больницы страны оказалась неожиданной для персонала. Напомним, Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов. Реорганизация началась при прошлых властях и так и не была доведена до конца, был отремонтирован лишь парадный фасад и несколько этажей из двенадцати. После прихода к власти «Грузинской мечты» ничего не изменилось – в огромном здании функционируют лишь несколько этажей.

Согласно заявлению правительства, которое оно опубликовало 22 января, на базе тбилисской Республиканской больницы будет построена новая многопрофильная государственная клиника. Минздрав намерен сделать это в 3-4 лет.

Разговоры о сносе клиники начались еще в марте прошлого года, тогда медперсонал выступил против этих планов из опасений потерять работу.

На сегодняшний день персонал клиники составляет около 1000 человек. Протестующие не верят обещаниям правительства построить на месте медучреждения современную клинику и считают, что некие заинтересованные лица хотят использовать территорию для застройки. Некоторые сотрудники предлагают начать ремонт здания частично, с одного крыла, пока другая часть больницы продолжала бы работать.

Участники акции заявили, что не будут встречаться с министром здравоохранения, пока власть не перестанет говорить с ними на языке шантажа.

Согласно приказу исполняющей обязанности директора Теи Таварткиладзе от 23 января, сотрудники Республиканской больницы должны до 5 февраля выбрать один из возможных вариантов. Они могут написать заявление об увольнении – они получат компенсацию за 12 месяцев, если не найдут другую работу. Можно получить компенсацию за 4 месяца, если трудоустроятся в другом месте.

Если же сотрудник откажется увольняться, ему будет предложено трудоустройство на ту же должность в другой клинике, или будет предоставлена компенсация на 3 года, если не будет предложена аналогичная вакансия.

Врачи утверждают, что ни одно из этих четырех предложений не предполагает их безусловного трудоустройства.

Реорганизация Республиканской больницы осуществляется в ускоренном режиме, в обход всех правовых норм, от персонала просто хотят избавиться, – говорит руководитель кардиологической службы профессор Нино Отаришвили:

«В январе прошлого года над представили проект реабилитации больницы, ознакомили с ним детально, и уже потом вдруг решили ее сносить. Мы не цепляемся за старое здание, территория огромна – пусть построят рядом новую клинику, куда нас потом переведут с конкурсом, и потом пусть делают что хотят. Или пусть временно нам выделят новое здание, где мы будем работать. Но нет, некоторым предложили перейти на работу в больницу в Рухи. Никаких обоснований сноса клиники не представлено, есть предположение, что им нужна земля, если на 7 пустующих гектарах не нашлось места для постройки клиники, то думаю, все ясно – им нужна территория».

Как заявил заведующий хирургическим отделением Леван Гоподзе, реорганизация крупнейшей клиники в такой форме недопустима:

«Мы ожидали заключения международных экспертов по поводу перестройки здания, но, похоже, власти этим не озаботились. Одним движением руки распустить коллектив по домам, или перераспределить по другим клиникам, думаю, неправильно. Фактически они планируют построить новое здание через 3-4 года. Получается, что Тбилиси остается без центральной клиники на длительный период».

Республиканская больница является частью государственного «Медицинского холдинга Грузии», который был создан для конкуренции между государственными и частными клиниками. В нем объединены 7 лечебных заведений.

По данным Радио Свобода, сейчас в больнице находятся более 70 пациентов, в реанимации – более 10. Пока клиника продолжает функционировать, но врачи не знают, как долго они смогут работать в палатах. Бригада скорой помощи доставляла пациентов даже во время акции врачей.

Как сегодня было заявлено на митинге, акции будут продолжаться до полного выполнения требований протестующих. В воскресенье, в 13:00, возле Республиканской больницы пройдет очередная акция, где участники встанут в живую цепь.

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