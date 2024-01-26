Как явствует из Википедии, и не только из нее, первые четыре строчки в списке самых глубоких открытых и изученных пещер мира занимают расположенные в горном массиве Арбаика в маленькой Абхазии – Веревкина (2223 метра), Воронья-Крубера (2199 метров) и другие, и лишь за ними следуют пещеры из Австрии, Франции, Испании и так далее. На днях в СМИ появилась информация о том, что крымские спелеологи за несколько лет исследований обнаружили в Абхазии ряд новых пещер.

И тут же, как обычно в последние годы, в абхазском сегменте соцсетей зазвучали рассуждения о том, что пещеры, находящиеся на территории страны, должны носить абхазские названия.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с председателем Госкомитета по экологии Абхазии Савелием Читанава, чтобы поговорить на эту и другие темы. Он сказал:

«У нас установлена давнишняя связь с российскими спелеологами, достаточно плодотворная. Они обращаются к нам с заявкой на определенное время на проведение экспедиции. Они должны получить разрешение от государственного комитета по экологии Республики Абхазия по согласованию с Министерством по туризму. Без этого разрешения самостоятельно спускаться в пещеры нельзя. Ну, и по ходу исследования пещер в Абхазии возник вопрос, как нарекать здесь вновь открываемые пещеры, или залы в пещерах. Мы имеем такой печальный опыт предыдущих лет – четыре глубочайшие пещеры мира расположены на территории Абхазии, но названия их звучат на русском языке. Ну, это понятно – они открывались в советское время и назывались, как принято, обычно в честь тех, кто открывал их. Но вот сейчас крымскими спелеологами открыто 15 больших и малых пещер. Но мы ставили этот вопрос и раньше, и потому нынче эти спелеологи обратились к нам – как теперь их назвать. Они пока назвали их условно – Джарназ 1, 2, 3, 4, 5… Мы проведем совместно с ними заседание или рабочее совещание, где определимся. А названия должны звучать на абхазском языке по согласования с первооткрывателями.

– Они все тоже на этом массиве Арбаика, эти новые пещеры?

– Нет, новые пещеры открыты в верховьях Мчишты, на Бзыбском горном хребте».

Я сказал, что слышал и о таком экзотическом названии пещеры в Абхазии, как Лимпопо. Это когда же и как река из Южной Африки попала в Абхазию?

«Ну, это было раньше – с такими названиями, как Штаны Петра Великого, 1500 лет Киеву, Лимпопо… Это в советский период.

– У нас, понятно, разные масштабы с Россией. Там множество групп спелеологов создано. Ну, а наши… Я знаю, что есть такой Рудольф Барганджия…

– Если говорить о Рудольфе, то в самом деле в советское время у нас была спелеологическая группа, достаточно активно работавшая в абхазских пещерах. Это и Зураб Адзинба, и Рудольф Барганджия, и Фата Смыр… Ну, были у нас ребята… Но распалась группа, да и возраст уже… Но с прошлого года молодые ребята, объединившись под началом Фаты Смыра, пытаются создать такую группу, овладевая методикой исследования пещер. Я надеясь, что в скором времени мы будем иметь здесь у нас такую школу, такую группу, которая наравне с российским коллегами будет заниматься такого характера исследованиями.

– Причина того, что именно в Западной Абхазии сосредоточено так много пещер, известных во всем мире, объясняется, говорят, тем, что там известняковые породы, да? А они вымываются…

– Да. Они выщелочиваются и вымываются тысячелетиями, и образуются пустоты. А в Восточной Абхазии известняки имеют малое распространение.

– Но Отапская пещера – это все же известняки, да?

– Отапская – это известняки, да».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях