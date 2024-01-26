В прошлом году гражданство Южной Осетии, согласно официальным данным, получили 2197 человек. В республике между тем развернулась дискуссия о том, следует ли выдавать югоосетинские паспорта всем желающим осетинам, исходя из их происхождения. «Эхо Кавказа» спросило об этом цхинвальцев.

Оксана: Я бы была очень рада, потому что нас очень мало. По дорогам пройдешься – людей нет. Вчера с университета по вторую школу я посчитала 17 человек, и мне стало страшно здесь жить. Я считаю, пускай получают гражданство и приезжают… Самое главное, пускай приезжают сюда, чтобы нас было больше, и мы были сильнее. Если мы не будем никого сюда пускать, новых людей, мы будем вариться в собственном соку. Мы вперед никак не пойдем, ни в какой сфере.

Лиана: Я думаю, для осетин должны быть привилегии при получении гражданства Южной Осетии по многим причинам. Во-первых, нас мало не только здесь, в Южной Осетии, но и вообще в мире. Нас нет даже одного миллиона по всему миру. Наверное, немногим больше полумиллиона. Во-вторых, наше государство – единственное национальное государство осетин, это наш дом. Я помню, когда стали выдавать паспорта гражданина Южной Осетии, как все радовались им, в том числе и те осетины, которые здесь не живут. Но они были очень горды и счастливы, когда получали паспорта.

Тамара: Я, честно говоря, не очень компетентна в этих вопросах. Задумаюсь над этим и постараюсь разобраться. А так, я думаю, если бы все осетины мира объединились, это было бы здорово. Так что пускай им выдают гражданство. Мне сложно ответить, но однозначно направо и налево гражданство раздавать нельзя. Для осетин, конечно, должны быть какие-то привилегии, но с учетом каких-то особенностей. Я знаю, для всех приезжих не осетин довольно легко раздавали паспорта. Надо к этому серьезнее и ответственнее относиться. В других странах не так уж и легко получить гражданство.

Сармат: Такое право должны иметь все осетины, потому что наша страна демократическая и открытая. Она так задумывалась с самого начала, ее политические основания и сила состояли в этом. Одним из факторов признания и была политическая открытость. Это очень важно, потому что у нас критическое состояние демографии. Право получить гражданство каждому осетину, возможно, изменит и демографическую ситуацию.

Жанна: Да, я думаю, что осетины по национальности должны иметь привилегии в этом вопросе. Это хорошая практика в некоторых странах. В Польше, например, в Израиле, и в Абхазии, по-моему. Это важно, тем самым любой осетин будет осознавать свою причастность к жизни в республике Южная Осетия, и будет больше думать об интересах своей страны. Есть опасения, конечно, что количество осетин, проживающих за пределами Южной Осетии, намного больше. Даже осетины, проживающие здесь, не всегда могут осознавать важность многих вопросов и опасность их неправильного решения. Есть опасения, что осетины, проживающие за пределами республики, могут на разного рода голосованиях, выборах и референдумах голосовать за варианты, которые неприемлемы для интересов республики Южная Осетия. Поэтому голосование должно быть только на участках на территории нашей страны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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