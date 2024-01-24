2197 человек получили югоосетинское гражданство в 2023 году. По словам председателя Комиссии по вопросам гражданства Егора Кочиева, в основном это люди, чьи корни связаны с Южной Осетией. При этом, как отмечают наблюдатели, лишь единицы из них могут поменять постоянное место жительства и переехать в республику. Что стоит за желанием обзавестись югоосетинским паспортом?

По словам председателя Комиссии по вопросам гражданства Егора Кочиева, всего в 2023 году было подано 2225 заявлений на получение югоосетинского подданства, из которых 2197 удовлетворили, 34 - отклонили, еще 292 находятся на стадии рассмотрения. Это больше, чем в 2022 году, когда гражданство получили 948 человек.

«Как правило, увеличение числа людей, желающих приобрести гражданство, связано с теми, кто имеет исторические корни. Есть люди, получающие гражданство по проживанию, по браку, но их количество намного меньше», – сообщил в интервью «Сапе» Егор Кочиев.

По мнению осетинского блогера Алика Пухати, распространено мнение, будто большинство из подающих заявление на гражданство – это автолюбители, которые таким образом хотят уклониться от растаможки иномарок по непомерно высоким российским тарифам.

Действительно, югоосетинский паспорт дает им право это сделать примерно в двадцать раз дешевле и ездить по России с югоосетинскими номерами. Но, несмотря на бытующее мнение, считает блогер, это лишь один из многих мотивов обзавестись югоосетинским паспортом:

«В текущей ситуации законодательство Южной Осетии оказалось гораздо более мягким по сравнению с законодательством России в вопросах публичных высказываний и публичной деятельности. В принципе правовой режим в Южной Осетии сейчас на порядок мягче, чем в России, и это является одним из мотивов получить второй паспорт, скажем так, на всякий случай, по крайней мере, в 2023 году. Во-вторых, для многих молодых людей получение паспорта – это также возможность пройти службу в армии в гораздо более удобных условиях Южной Осетии – близко от дома и без каких-либо эксцессов в виде дедовщины, уголовщины и возможного давления со стороны руководства армии, допустим, чтобы заставить мобилизующихся подписать контракт. Наконец, надо учитывать, что очень многие люди планируют провести свою старость на исторической родине. В Южной Осетии земля стоит дешевле, можно обзавестись участком на своих родовых землях, там, где еще сохранились могилы предков, и вести там какое-то хозяйство. При этом опять же получать пенсию из той же России и этих денег вполне будет хватать на то, чтобы жить в экологически чистом регионе рядом со своими дальними родственниками, доживать остаток жизни в курортном теплом климате Южного Кавказа».

По мнению предпринимателя в сфере туризма, блогера Алана Парастаева, из тысяч получающих гражданство на постоянное жительство в республику приезжают лишь десятки.

Главная тому причина – здесь нет перспективы карьерного или профессионального роста, сложно заниматься бизнесом – республика оторвана от крупных рынков сбыта, труднодоступны банковские кредиты и т.п. Поэтому амбиционные предприниматели в основном выезжают из республики, а местные выпускники престижных российских вузов пытаются обустроить свою жизнь в российских мегаполисах или даже эмигрировать на Запад. Но есть у жизни в Южной Осетии и свои преимущества, говорит Алан Парастаев:

«Кто не претендует на какой-то рост, могут приехать и просто устроиться на работу. Такие есть, в основном это люди пенсионного или приближающийся к пенсионному возраста. Если российскую пенсию получать, то почему бы сюда не приехать? Здесь тепло, здесь родственники, условия жизни неплохие, нет какой-то нервозности, присущей российским городам, – все-таки у нас более теплые людские отношения. Знаю пару примеров, когда инициаторами переезда сюда были россиянки, супруги выходцев из Южной Осетии, и они остались довольны своим решением.

– Почему?

– Комфортнее воспитывать детей. Здесь они не сталкиваются со всякими нехорошими вещами, которых хватает в больших городах.

– То есть дети более защищены?

– Я бы сказал, менее вовлечены. Все-таки здесь, как бы там ни было, традиционное общество. Оно жестко реагирует на любые поползновения в отношении детей. Во всяком случае, пока так, хотя тоже покачивается уже».

В настоящее время при постоянном населении республики около тридцати тысяч человек, количество избирателей приближается к шестидесяти тысячам. Иными словами, за пределами республики постоянно проживает половина граждан, не считая их несовершеннолетних детей или совершеннолетних, но пока без гражданства РЮО.

В 2006 году Эдуард Кокойты в бытность президентом раздал около двадцати тысяч паспортов потомкам осетин, изгнанных из Южного Кавказа в 1921 году. С тех пор ежегодно примерно тысяча российских осетин принимается в югоосетинское гражданство.

По наблюдениям Алика Пухати, местная общественность в целом позитивно относится к этому процессу:

«Хотелось бы отдельно отметить, что со стороны осетин за пределами Южной Осетии растет запрос на то, чтобы республика выдавала паспорта всем осетинам по факту своего происхождения, будь это сирийские осетины, турецкие осетины или даже венгерские яссы (среди принявших югоосетинское подданство около десятка венгров). Если люди идентифицируют себя как осетины и у них есть прямая кровная связь, то они должны получать паспорт Южной Осетии без каких-либо проблем. Сейчас эта тема выносится на общественное обсуждение, ее довольно активно дискутируют, но, к сожалению, воз и ныне там. Конечно, тысяча паспортов за год – это довольно много, учитывая небольшое население Южной Осетии, но все-таки оно не вполне удовлетворяет запрос на то, чтобы Южная Осетия стала государством для всех осетин. На этом настаивает значительная часть общественников, осетинских активистов. Они видят в этом перспективу проекта осетинской государственности, которая сейчас находится в каком-то кризисном состоянии, возможно, даже в тупике».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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