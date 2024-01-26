В Абхазию прибыла группа реставраторов из лучших музеев России – Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Всероссийского художественно-реставрационного центра имени Грабаря. Специалисты занимаются оценкой состояния уцелевших в пожаре картин и определяют дальнейшие шаги для их спасения. Во время пожара, случившегося 21 января в здании, где хранились фонды Национальной картинной галереи Абхазии, уцелело, по данным ее директора Сурама Сакания, всего 152 работы из 4000. Вчера в Абхазию прибыла группа ведущих российских реставраторов, чтобы обследовать картины и то, что от них осталось, на предмет возможности восстановления. Руководитель отдела информации Министерства культуры Республики Абхазия Сария Маршания проинформировала о том, как решился вопрос приезда в Абхазию специалистов:

«21 января, как известно, случилась трагедия у нашего народа, мы потеряли экспонаты картинной галереи. Узнав об этом, министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова проявила инициативу и прислала к нам группу специалистов из разных музеев, лучших реставраторов, чтобы они оказали нам первостепенную помощь. На сегодняшний день к нам прибыли 17 человек, это представители Третьяковской галереи, Русского музея, музея имени Грабаря и ГосНИИ Реставрации. Сегодня они определят первоочередные задачи, а уже завтра будет понятно, что можно будет реставрировать здесь, а что придется вывозить в Российскую Федерацию, это Москва и Санкт-Петербург».

В числе семнадцати реставраторов – Мария Степановна Чуракова, которая уже 35 лет занимается восстановлением картин, разработчик большого числа реставрационных методик, автор научно-исследовательских работ в этой сфере, руководитель научного направления по реставрации произведений станковой масляной живописи Государственного научно-исследовательского института реставрации. Мария Чуракова рассказала о том, с чего начали работу в Абхазии реставраторы из России:

«Как раз сейчас специалисты проводят фотофиксацию произведений, потому что прежде чем приступить к реставрации нужно обязательно отфотофиксировать разрушение произведений и понимать дальнейшие наши шаги с ними. В дальнейшем мы планируем, что часть работ наиболее пострадавших во время пожара будут переданы на реставрацию в реставрационные организации Москвы и Санкт-Петербурга. – У вас есть предварительная оценка того, что вы увидели? – Вы же сами видите, что здесь произошло. Произведения очень, очень сильно пострадали. В основном они требуют серьезного проведения реставрационных операций, которые, к сожалению, сейчас в Сухуме сделать нельзя, поэтому будем изыскивать возможности вывоза их в Москву и Санкт-Петербург. И, может быть, какие-то работы проводить у вас в городе, но для этого необходим выезд специалистов на какое-то время и надо будет организовывать им командировки».

Приехал в Абхазию спасать картины и ведущий реставратор Государственной Третьяковской галереи – Андрей Иванович Голубейко. Он был награжден Государственной премией за «фундаментальную работу по восстановлению картины Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», которую повредил вандал в 2018 году.

Заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи Третьяковской галереи Андрей Иванович Голубейко считает, что уцелевшие от огня картины можно восстановить:

«Я вижу последствия пожара, и не только пожара, но и работы с пожаром. Подобный случай был в Москве, когда сгорели реставрационные мастерские Грабаря. И там тоже был большой ущерб от огня, но еще больший ущерб был от воды, которой поливали, чтобы потушить пожар. То, что мы видим, это не безнадежно, это можно восстановить, надеюсь, так и будет сделано, по крайней мере, мы постараемся помочь всем, чем можем. Мы сейчас отбираем вещи, которые наиболее сильно пострадали, которые наиболее приоритетны для музея, и которые мы постараемся успеть законсервировать за время нашего пребывания здесь. В дальнейшем мы будем искать пути, как их отреставрировать, поскольку здесь нет для этого условий. Скорее всего, их надо будет перевезти на территорию Российской Федерации в реставрационные центры и музеи, где есть хорошее оборудование, есть все условия для того, чтобы качественно выполнить эту реставрацию и вернуть вещи в изначальное состояние. – Это возможно? – Не все, но многие возможно. – Как долго продлится процесс реставрации? – Это зависит от согласований между нашими двумя государствами. При нашем взаимопонимании ничего невозможного нет».