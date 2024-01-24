В Сухуме около памятника известному абхазскому художнику Александру Чачба-Шервашидзе состоялся митинг, посвященный утрате почти всего фонда изобразительного искусства Абхазии. Его участники говорили о невосполнимости утраты культурного наследия, о равнодушии и некомпетентности чиновников, которые на протяжении трех десятилетий не замечали, что фонды Национальной картинной галереи хранились в неподобающих условиях, и не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию.

Митинг прошел в сквере около здания Абхазской филармонии, в котором стоит памятник первому профессиональному художнику Абхазии, всемирно известному сценографу Дягилевских балетных сезонов Александру Чачба-Шервашидзе. Он передал в дар Абхазии 300 работ, все они сгорели во время пожара.

Выступая на митинге, Дмитрий Мушба пояснил, что побудило его и других организаторов призвать людей собраться:

«Очень много людей, для которых случившееся стало большой болью. И мы хотели поделиться, обсудить то, что случилось, и, самое главное, хотелось бы сделать так, чтобы эта дата не забылась. День 21 января должен остаться в истории Абхазии как траурный день, потому что за нашу современную историю, как мне кажется, такого масштаба трагедии в культурном плане с нами не происходило. Для меня и для многих людей, с кем мы обсуждали случившееся, по своему ущербу сопоставимо только с тем, что произошло с нашим государственным архивом, тогда его уничтожили враги Абхазии. И это было культурным геноцидом, а то, что мы переживаем сегодня, это культурный суицид, когда мы сами себя уничтожаем».

Дмитрий Мушба уверен, что необходимо пересмотреть подходы к роли государственных ведомств, которые руководят культурой:

«Мы будем каждый год собираться здесь или у здания Выставочного зала, может быть, у нас когда-нибудь появится Национальная галерея, на которую столько лет не было денег, они были на все, что угодно, только не на это. На самом деле не денег не хватало, а воли не хватало. Наверное, нужно сделать какие-то выводы. Говорилось о том, что будет создаваться комиссия, может быть, стоит создать группу экспертов и обсудить подходы к культуре в Абхазии, роль министерства культуры, роль различных фондов, государственных и не государственных институтов. Наверное, нужно об этом говорить, потому что младшие будут нас спрашивать, как так произошло, что картины, произведения искусства мирового уровня, которые вы видели, они не увидят их больше никогда? Нам нечего будет им ответить, к сожалению».

Сухумская художница Мадина Бигвава считает, что причина трагедии в том, что тридцать лет Абхазией правят некомпетентные и безнравственные люди:

«После этой ночи два дня было ощущение, что уже нет опор, все бессмысленно! На третий день я вспомнила, что у нас есть дети и ради них мы должны искать возможность жить. Позавчерашняя ночь – это тридцать лет нашего бездействия. Мы все виноваты, кто-то – в меньшей степени, кто-то – в большей! Тридцать лет люди некомпетентные, не профессиональные, либо в нравственном смысле не подходящие, руководят структурами, которые, наверное, самые важные – это культура и образование. Это люди, для которых единственная ценность – это иметь кресло. Я где-то читала, что руководить должен человек, который не хочет руководить, который своим нравственным стержнем не хочет занимать посты. Вот только такой человек имеет право сейчас руководить нашей страной, нашими министерствами. Я, честно говоря, уже не знаю, какая еще должна быть граница, у меня уже полное ощущение, что мы потеряли все, ради чего тридцать лет назад погибали наши отцы, братья, деды…»

Художница призвала признать ошибки и покаяться:

«Мы все должны покаяться, признать наши ошибки. Для меня очень важно, чтобы мы это поняли: с первого дня после войны мы начали делать то, к чему пришли два дня назад, каждый из нас. Дмитрий Лихачев сказал, что «культура – это обороноспособность страны». Но люди наверху даже не понимают, что с нами случилось позавчера! Они просто не понимают, какая трагедия с нами случилась! Для них это вообще не имеет никакой ценности. Я не знаю, может быть, это не правда, что они потом все уехали гулять, я просто не понимаю, где этот край? Мы люди русской культуры и через нее европейской культуры, а Россия сейчас воспринимает нас через вот этих совершенно никчемных людей! Людей, которые не понимают ценности ни культуры, ни нравственности, ни морали, которые думают своим животом. Мы у черты, если мы ее переступим, тогда зачем все это было тридцать лет назад?!»

Бывшая уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл заявила, что пожар, в результате которого сгорели фонды Национальной картинной галереи, – это не война и не стихийное бедствие, а результат равнодушия и безответственного отношения к культуре и исторической памяти. А ответственность за гибель фондов Национальной картинной галереи несут конкретные люди и назвала их:

«Это безответственность нашего руководства, нашей власти, и не только нынешней. Мы знаем, что в этом виноваты конкретные люди. И здесь все мы выступаем, но никого не называем. Ни один человек за все эти дни не сказал: «Я не справился с теми полномочиями, которые у меня были», и ни один человек не сказал: «Я складываю свои полномочия, простите, мой народ!» Мне стыдно за то, что произошло, и стыдно, что не нашлось мужественных людей! Конкретные люди вцепились в свои кресла, чтобы ни случилось в этой стране для них самое главное – удержаться у власти. Мы воюем, чтобы прийти к власти, потом мы воюем с народом, чтобы удержаться во власти. Виноват, в первую очередь, президент страны и премьер-министр. Я знаю, что десятки писем лежали на имя разных президентов. Будучи президентом, будучи премьером много лет Александр Золотинскович (Анкваб) пальцем о палец не ударил!»

Асиду Шакрыл возмутило поручение президента Аслана Бжания исполняющей обязанности министра Динаре Смыр подготовить информацию о том, сколько было сделано для культуры. Она расценила его как попытку найти для себя оправдание и адресовала свой упрек также директору Национальной картинной галереи Сураму Сакания, который работал там не один десяток лет. «Надо было не спать, ни есть, но не мириться с тем, что в таких условиях хранятся фонды, которые могут в любую минуту воспламениться!» – сказала она.

По словам Асиды Шакрыл, общественность хочет задать вопросы чиновникам, премьер-министру, президенту, но у нее нет доступа к телевидению. А телевидение вещает только для того, чтобы рассказывать, какое успешное в Абхазии правительство. Но при этом в стране безуспешное государство. Президент Аслан Бжания ездит на бронированной машине стоимостью 30 миллионов рублей, а власть готовится принять репрессивные законы, которые заставят всех молчать, чтобы никто не портил ей комфортное существование. Утрату фондов Картинной галереи она назвала преступлением, за которое преступники должны ответить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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