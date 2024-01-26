Газета «Республика» напоминает читателям о событиях 19 января в 1992 года. В этот день в Южной Осетии состоялся референдум о провозглашении независимости. 99% жителей высказались за суверенитет республики. Практически столько же проголосовало и за последующее вхождение в состав России. Газета публикует мнение политолога, советника президента Южной Осетии Вячеслава Гобозова. Он отметил, что правильность осознанного исторического для республики выбора, сделанного народом 19 января 1992 года, подтвердили итоги и следующего референдума, который прошел в РЮО 12 ноября 2006 года, т.е. почти через 15 лет после первого.

Когда время придет, этот вопрос, по примеру Крыма, будет решен молниеносно

12 ноября 2006 года более 99% жителей Южной Осетии вновь проголосовали за независимость. «Думается, все понимают, что вопрос вхождения в состав России и объединения с севером Алании, это не вопрос сегодняшнего дня. Когда время придет, этот вопрос, по примеру Крыма, будет решен молниеносно. Референдум же 1992 года находится в полноте своих решений, которые никто не отменял. И этого достаточно. Пока же надо обустраивать то, что уже имеем», – пишет Гобозов после экскурса в историю.

Кандидаты соревновались не в том, кто имеет лучшую программу развития республики, а в том "кого больше любят в Кремле"

Тему вхождения в состав России в связи с годовщиной референдума за последнюю неделю часто поднимали в СМИ и блогосфере Южной Осетии. Телеграм-канал Sidamon комментирует слова эксперта Владимира Новиков, который во время телемоста Москва-Цхинвал заявил, что присоединение Южной Осетии к России сейчас нежелательно. Автор напоминает, что эксперт последовательно выступает с такой точкой зрения, и приводит выдержки из публикаций 2014 года. По мнению автора, присоединение Крыма к России – не прецедент для Южной Осетии. «Впереди тогда еще были выборы в Южной Осетии, которые больше напоминали референдум о вхождении в Россию, чем выборы в парламент. Кандидаты соревновались не в том, кто имеет лучшую программу развития республики, а в том "кого больше любят в Кремле". Повестка была проста: "Голосуйте за N, он обеспечит вхождение в состав России". Очевидно, а сегодня тем более, что это был прямой обман избирателя, ведь на уровне Южной Осетии этот вопрос НЕ РЕШАЕTСЯ. Избирателям "продавали" "продукт", который "продавцам" не принадлежит. Выборы прошли, результаты все знают, и… не заметили, как тема "вхождения" тихо-тихо сошла на нет, как будто ее и не было вовсе. То-то же». Говоря о сегодняшнем дне, автор пишет: «Правда, в 2014 г. я еще не знал, что эту туфту осетинскому избирателю будут продавать и в 2024 г., и (если Южную Осетию не постигнет судьба Карабаха) в 2034 г.».

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ИА «Рес» в преддверии начала парламентской избирательной кампании начинает публиковать интервью с лидерами политических партий. Новый председатель «Единства народа» Сергей Пухаев заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах. Комментируя идею снизить 7-процентный барьер, Пухаев отметил, что большое количество политических акторов не приносит обществу консолидации, а, наоборот, приводит к разногласиям. Он высказался против снижения барьера. «Но мы надеемся пройти и будем работать, чтобы заслужить доверие народа, а после оправдать его. Вместе с тем мы очень рады, что люди проявляют гражданскую активность и политическую зрелость, столько молодежи заявило о себе. Это не может не радовать. Нам очень приятно видеть такие инициативы, и мы всячески поддержим молодежь в их стремлении созидать и расти», – цитирует Пухаева ИА «Рес». Лидер партии «Иры Фарн» Хох Чочиев отметил, что «общество на грани. И возлагать ответственность на одну какую бы то ни было политическую силу мы здесь не можем, так как приходили к этому годами, десятилетиями», – говорит Чочиев. По его мнению, для развития государства, обществу необходимо не только материальное благополучие: «Не может общество, нация в целом, похвастаться благополучием при наличии перманентного риска общественно-политических кризисов. И мы, собравшиеся в новую политическую силу, осознавая всю опасность, общими усилиями постараемся преодолеть это», – говорит Чочиев в своем интервью.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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