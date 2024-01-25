В начале июня в Южной Осетии состоятся выборы в парламент. На этом фоне Москва в лице прокремлевского экспертного сообщества обратилась к политическим силам с настойчивой рекомендацией исключить из предвыборных дебатов вопрос проведения референдума о присоединении к России. По их мнению, спекуляции на эту тему могут нарушить стабильность в регионе.

Накануне прошел видеомост Москва-Цхинвал, приуроченный к годовщине референдума 1992 года «О воссоединении Южной Осетии с Россией» с участием российских и югоосетинских политологов.

Значительная часть мероприятия была посвящена ситуации в регионе и влиянии на нее внутренней югоосетинской повестки – в частности, дискурса о необходимости проведения третьего референдума о присоединении Южной Осетии к России.

Очевидно, речь шла о плебисците, назначенном в 2022 году Анатолием Бибиловым в последние дни своего президентства, но так и не проведенном Аланом Гаглоевым в том числе и потому, что Москва тогда выступила резко против этого.

Наверное, впервые с того времени позицию Москвы по этому вопросу разъяснил российский политолог Владимир Новиков:

«Вопрос немедленного присоединения Южной Осетии к России, давайте говорить честно, означает открытие второго фронта. Проблема Южной Осетии воспринимается в Грузии болезненней, чем абхазская, потому что, извините, от границы Южной Осетии до Тбилиси сколько километров? От Ленингора – сорок! То есть, если мы сейчас принимаем такое решение – пусть Южная Осетия входит, то это означает изменение политической конъюнктуры в Грузии. Либо нынешнее правительство Грузии должно объявить России войну, либо оно будет сметено реваншистскими силами... Нужно ли нам это? Нет. Дальше. Давайте говорить честно, Грузия при всех плюсах и минусах сейчас одна из форточек России в мир и обхода санкционного режима. Нужно ли нам сейчас принимать такое решение? Будем ли мы принимать его, исходя из политических конъюнктур Южной Осетии? Кстати, а если в результате такого решения произойдет открытие второго фронта, кто пострадает больше всего? Больше всего пострадает Южная Осетия. Она переживет заново 1991 и 2008 годы».

Югоосетинский политолог Вячеслав Гобозов, в свою очередь, отметил, что в РЮО уже было два референдума не эту тему – 19 января 1992 года и 12 ноября 2006 года. В проведении еще одного, третьего плебисцита нет ни юридического, ни политического смыcла, считает он:

«…Подчеркиваю, что волеизъявление народа не имеет срока давности, и обращение Верховного совета республики к СССР с просьбой о признании от 1 сентября 1991 года, поддержанное на референдуме января 1992 года, тоже не ограничено никакими временными рамками. Для его отмены надо провести специальный референдум с вопросом: «Вы за то, чтобы отменить решение Верховного совета о соединении к России?» Поэтому, когда сегодня говорят о необходимости проведения нового референдума, мне кажется, преследуются больше конъюнктурные цели, чем необходимость на сегодняшний день, потому что данный документ является неотъемлемой составной частью правовой системы суверенного государства Республики Южная Осетия и дает все юридические основания для того, чтобы в любой момент начать процесс воссоединения Южной Осетии с Россией. Для этого требуется только соответствующее политическое решение. Южная Осетия сегодня готова на любой вариант интеграции, который устроит Российскую Федерацию. Так что реализация той или иной модели российско-югоосетинских отношений зависит не столько от правовых, сколько от политических факторов. Иначе и быть не может, потому что наш интеграционный процесс – двухсторонний, его результат должен быть выгоден обеим сторонам, соответствовать национальным интересам обеих сторон».

Вопрос – почему сейчас, спустя почти два года, эксперты вернулись к теме несостоявшегося референдума?

Очевидно, дело в предстоящей парламентской избирательной кампании. Выборы в законодательное собрание должны пройти в начале июня.

Конечно, среди потенциальных участников есть люди, готовые говорить о проектах развития, о реформах государственных институтов и т.п., но все-таки, убеждены местные наблюдатели, традиционно основные игроки сводят предвыборные дебаты к войне компроматов (кто больше украл российских денег) и разоблачению «грузинских агентов» среди своих политических оппонентов.

По мнению экспертов, неизбежна алармистская риторика – «родина в опасности», тем более что ситуация в большом мире к этому располагает.

И, конечно, не обойдется без главного политического конька оппозиционной партии «Единая Осетия» – вопроса о присоединении к России, как единственной гарантии безопасности для Южной Осетии. Непременно припомнят пропрезидентским политикам и историю с отмененным в нарушение Конституции референдумом, как исторический шанс, загубленный «грузинским агентом» Гаглоевым. Тем боле, что подробные заявления на ресурсах оппозиции уже публиковались, и не видно причин почему бы им не появиться снова в контексте предвыборной кампании.

В этом смысле, считает осетинский блогер Алик Пухати, Москва действует на упреждение, заблаговременно, на самом старте политического сезона:

«Мне кажется, не случайно на мероприятии, посвященном годовщине референдума 19 января 1992 года о призвании суверенитета Южной Осетии и о присоединении к России, значительная часть времени была посвящена экспертным заявлениям о нецелесообразности или даже недопустимости проведения повторного референдума в нынешней ситуации. В этом читается недвусмысленный сигнал Кремля к политическим силам, которые будут бороться за депутатские мандаты: Москва категорически против того, чтобы вы на ровном месте раскачивали ситуацию в регионе, раздражали Тбилиси и вынуждали его к каким-то встречным действиям. Грузия сегодня в приоритете. Сюда же, очевидно, следует отнести возможные дебаты и взаимные обвинения политиков по вопросам траектории государственной границы с Грузией. Напомню, главный куратор республики Игорь Маслов во время своего визита в Цхинвал в ноябре прошлого года категорически рекомендовал депутатам не будировать тему госграницы. В то же время это и сигнал к избирателям: все обещания кандидатов по вопросам вхождения в состав России – это не более чем политические спекуляции, ничем не подкрепленные, и более того – (можно) считать их антироссийской провокацией».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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