Президент Грузии сожалеет, что ее не предупредили о визите премьера Армении

Саломе Зурабишвили выражает сожаление в связи с тем фактом, что президента Грузии не уведомляют о визитах высокого ранга в страну, пишет SOVA.

«Президент Грузии приветствует визит премьер-министра Республики Армения в страну, но жаль, что президенту не предоставлена возможность встретиться и должным образом принять лидеров дружественных стран в рамках их визита в Грузию. Также печально и стоит отметить, что соответствующие ведомства не информируют президента о запланированных в стране визитах, встречах и мероприятиях высокого уровня», - написала Саломе Зурабишвили на своей страничке в Facebook.

Напомним, что 26 января в Грузию прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе его визита между Грузией и Арменией был оформлен меморандум об установлении стратегического партнерства. Соответствующее соглашение подписали главы правительств двух стран - Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.