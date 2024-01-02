Противостояние «Грузинской мечты» и президента Саломе Зурабишвили. «Хромая утка» против «маленьких мужчин». Как партия власти разочаровывалась в избранном ею же президенте, и как их противостояние стало одной из главных политических интриг года.

Противостояние президента Зурабишвили с «Грузинской мечтой» войдет в историю независимости Грузии, как беспрецедентный случай объявления правящей партией импичмента главе государства. В «Грузинской мечте» в штыки восприняли публичную критику от Зурабишвили.

В феврале Саломе Зурабишвили пригрозила, что наложит вето на закон «Об иноагентах», если он будет. По ее словам он отдалял Грузию от Европы. Тем более что от принятия законопроекта предостерегали грузинскую власть правозащитники и западные партнеры.

31 марта, обращаясь к парламенту, она раскритиковала власть за «фасадное выполнение» 12 рекомендаций, заявив, что большинство реформ и законов, принимаемых правящей партией, в последнее время преследуют одну цель – удержать власть.

Вскоре последовала и реакция правительства. 14 апреля администрация президента сообщила, что из-за «искусственной задержки» согласия правительства на поездку в Страсбург президент отложила запланированное на 18 апреля свое обращение к Европарламенту. Тогда в правительстве ответственность переложили на администрацию президента, сославшись на то, что устное согласие от правительства Ираклия Гарибашвили у нее было. Намек власти на то, что она может сделать ее невыездной, если она не перестанет критиковать правящую партию, ее не остановил.

9 мая на праздничном мероприятии в честь Дня Европы Зурабишвили призвала пришедших к президентскому дворцу Орбелиани, – а их было немало, – «не упустить европейский шанс Грузии» и возразила сторонникам теории второго фронта, не называя их:

«Европа – это мир. Это единственное объединение в истории, которое в целости сохранило идентичность входящих в него стран, сохранило им мир. Европа не нападала ни на одну страну. Это настоящее мирное будущее, сколько бы кто ни говорил о «фронтах», что совершенно непонятно. Наше мирное, свободное будущее вместе с ними, но с нашей идентичностью, ценностями, нашим развитием, и это главное».

И без имен было понятно, что адресатами являются лидеры правящей силы. Тем более что в тот же день, отмечая День победы над фашизмом в парке Ваке, премьер Гарибашвили выступил с очередными гомофобными и антизападными заявлениями. Оппозицию называл неофашистами, украинского политика Давида Арахамия – «ничтожеством». Не преминув также напомнить свой тезис о желании украинских и западных политиков открыть второй фронт в Грузии и превратить страну в полигон. Не отказался премьер и от своих гомофобных высказываний в скандальном выступлении на будапештском форуме консерваторов (CPAC) 4 мая. Он вновь пообещал, что поставит заслон ЛГБТ-пропаганде, и без сожалений расстался с политической семьей Партии европейских социалистов (РЕС). Там были против участия Гарибашвили в форуме консерваторов, организованном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А после заявлений на форуме Гарибашвили в РЕС исключили «Грузинскую мечту» и лишили статуса «члена-наблюдателя».

«Оказывается, это неприемлемо для них (PES), неприемлемо то, что я сказал (в Будапеште), что недопустима пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, в детских садах, это разнузданная агрессивная пропаганда. Что касается гендера и смены пола, если кто-то не хочет из-за этого сотрудничать с нашей политической партией, с правящей силой, то это их желание. Соответственно, мы также пересмотрим (с ними) сотрудничество», – пригрозил Гарибашвили. И вскоре «Грузинская мечта» сама отказалась от сотрудничества с Партией евросоциалистов, которая, кстати, является второй по величине политической силой в Европарламенте (9).

Вопреки мягкому, почти молчаливому тону грузинских властей по отношению к Кремлю, президент Саломе Зурабишвили остро критиковала Москву, президента Путина и даже назвала «очередной российской провокацией» его решение об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

А после того, как 15 мая возобновилось авиасообщение между Тбилиси и Москвой, президент Зурабишвили раскритиковала власти за то, что для согласия на него власти потребовалось в 20 раз меньше времени, чем на разрешение ее поездки в Брюссель. В ответ лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пригрозил, что президенту и вовсе запретят поездки в Европу.

Мало кто надеялся, что это противостояние между властью и президентом закончится мирно. Особенно после того, как Саломе Зурабишвили «испортила» праздник «Мечте». 26 мая, в День независимости Грузии, с трибуны на площади Свободы в Тбилиси Саломе Зурабишвили принесла извинения за политику «Грузинской мечты» и ее согласие на возобновление авиасообщений с Москвой перед семьями Анцухелидзе, погибшего в августовскую войну, и Гиги Отхозория, убитого в 2016-м абхазским пограничником:

«Непонятно и оскорбительно, когда мы считаем, сколько миллионов нам принесет подаренное (Россией) возобновление авиасообщений. Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов? И сейчас, с этой трибуны я хочу обратиться к семьям Георгия Анцухелидзе и Гиги Отхозория: я, как Главнокомандующий, приношу извинения за то оскорбление, которое нанесли не только вам, но и всей стране».

Партия власти ответила угрозами и оскорблениями. Но 31 мая уже с трибуны Европарламента она обратилась к «Грузинской мечте» с требованием не давить на нее. Там же президент напомнила, что ЕС, а не РФ остается крупнейшим донором и экономическим партнером Грузии:

«Поэтому, когда я слышу, что мы должны благодарить Россию за развитие нашей экономики, я думаю, что это аморально и просто неверно».

С наступлением лета стали еще сильнее накаляться и отношения президента и «Грузинской мечты». Неожиданно для всех 23 июня президент помиловала медиа-менеджера Нику Гварамия. Его освобождение в Брюсселе рассматривали как выполнения одного из 12 пунктов – о свободе СМИ.

А через несколько дней, со ссылкой на те же рекомендации ЕС, Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в «Избирательный кодекс», которыми «Грузинская мечта» изменила процедуру избрания председателя и членов ЦИК. Оппозицией это было сочтено как шаг к фальсификации выборов 2024 года. Венецианской комиссией эти поправки тоже были расценены негативно. Но «Грузинская мечта» преодолела президентское вето и проигнорировала рекомендации.

Выступала президент и против массовой миграции россиян в Грузию. Она также публично критиковала власть и за нападки на послов ЕС и США и европарламентариев:

«Это разрушительная риторика. Наша страна стремится получить статус кандидата в ЕС, и при этом мы критикуем посла ЕС, критикуем европейских парламентариев, говорим, что Европа пытается втянуть нас в войну против России, что они представляют партию войны и т.д.», – заявила президент в начале июля 2023, в ходе встречи с представителями грузинских СМИ.

В конце июля Саломе Зурабишвили поддержала прошедшие в Тбилиси и Батуми акции протеста против круизного лайнера Astoria Grande с россиянами.

«Я горжусь нашим народом», – написала Зурабишвили в Twitter.

В отличие от президента председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе действия протестующих назвал «невежественными».

Уже в конце августа лидеры правящей партии подвергли президента резкой критике из-за ее намерений без согласия правительства отправиться в европейские столицы лоббировать процесс евроинтеграции страны.

«Президент Грузии не получала согласия правительства Грузии», – возмущался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, напоминая обществу, что, согласно Конституции, именно правительство определяет внешнюю политику страны.

1 сентября политсовет «Грузинской мечты» начал процедуру импичмента. Новость об этом застала президента Саломе Зурабишвили в поезде из Берлина, где она встретилась с президентом Штайнмайером, в Брюссель, где ее ожидал глава Европейского совета Шарль Мишель. Оттуда она направилась в Париж, где встретилась с президентом Макроном.

По возвращению в Тбилиси президент вступила в новое противостояние с властями из-за экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции Госдепа США как «грузино-русский олигарх» с тесными связями с российским ФСБ. В «Грузинской мечте» сразу открестились от Парцхаладзе, назвав его «частным лицом», приняв при этом вместе с Нацбанком законы, позволяющие не арестовывать счета и имущество бывшего генпрокурора.

Тогда же президент потребовала документы от Минюста для лишения Парцхаладзе гражданства Грузии, поскольку второе, российское, он получил в обход официальных процедур. И если по другим вопросам президента поддерживали в оппозиции, теперь ее подвергли критике и там.

«Госпожа Саломе, определитесь – вы среди защитников шпиона Парцхаладзе, как и вся группировка «Грузинской мечты», или вы за интересы Грузии», – поставил вопрос ребром лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе в связи с решением президента повременить с приостановлением гражданства Грузии бывшему генпрокурору Отару Парцхаладзе.

28 сентября, когда Зурабишвили вновь самовольно отправилась в столицы балтийских государств, премьер Гарибашвили впервые публично назвал причину отказа правительства президенту в европейских визитах:

«Я не мог своей подписью позволить продолжать саботаж против страны. Я не мог быть соучастником в этом. Если человек внутри страны говорит такие неприемлемые вещи, а после этого обращается за разрешением поехать в Европу, – кто знает, о чем она будет говорить?»

Конституционный суд слушает «Грузинскую мечту»

3 октября 2023 года наступила кульминация в противостоянии двух ветвей власти. Конституционный суд приступил к рассмотрению вопроса о возможном нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны.

Три дня подряд в прямом эфире общество наблюдало как представители президента и «Грузинской мечты» доказывали друг другу, и в первую очередь судьям Конституционного суда, как следует понимать три статьи Основного закона: 49-ю – о статусе президента как главы государства и представителя Грузии за рубежом, 52-ю, согласно которой президент осуществляет представительские визиты только с согласия правительства.

Как утверждали представители президента Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили, глава государства руководствовалась 49-й и 79-й статьями, обязывающими все ветви власти способствовать интеграции страны в ЕС и НАТО.

«Мы считаем, что Саломе Зурабишвили – позорная! Позорная госпожа ваш президент!» – обратился лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе к представителям президента 5 октября.

Это было не единственное громкое обвинение Ираклия Кобахидзе в адрес президента:

«Саломе Зурабишвили предала Конституцию Грузии», – заявил он 16 октября, сразу после объявления Конституционным судом во главе с Мерабом Турава вердикта:

«Президент Грузии, госпожа Саломе Зурабишвили, 31 августа, 1 и 6 сентября во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии. Тем самым нарушив статью 52-ю Конституции Грузии, подпункт «а» статьи 1. Суд приходит к выводу, что вышеизложенное представляет собой нарушение Конституции». (28).

Не дожидаясь голосования в парламенте, Ираклий Кобахидзе призвал президента Зурабишвили подать в отставку, зная, что парламентское большинство (84 депутатов) не наберет необходимых 100 голосов.

Камнем, которым убили демократию, назвала сама президент Саломе Зурабишвили решение Конституционного суда. Особо разгневали представителей власти ее слова о том, что она собирается дать в парламенте отпор тем «маленьким мужчинам», которые затеяли процесс импичмента:

«Я пойду в парламент. Чтобы встать рядом с этими маленькими мужчинами, мне не нужно, чтобы кто-то поддерживал меня».

Кому она своим президентством должна быть благодарна, ей снова напомнил премьер-министр Гарибашвили:

«У Саломе Зурабишвили был однопроцентный рейтинг, когда она была в оппозиции. «Грузинская мечта» привела этого человека и посадила президентом».

Слова Гарибашвили в оппозиции сочли признанием в фальсификации президентских выборов 2018 года.

Парламентский судный день президента

«И даже картинку, картинку вместе ставят: Саломе Зурабишвили и «Нацдвижение», – сказал Ираклий Кобахидзе 18 октября, в день голосования по делу об импичменте президента в парламенте, заострив внимание на пустых креслах депутатов от бывшей партии власти, которые не явились в знак протеста.

Далее Кобахидзе, как главный докладчик, вновь «уличил» президента в саботаже, а также в том, что она вместе с оппозицией срывает евроинтеграцию. А затею с импичментом, несмотря на недостающие для этого голоса, он объяснил стремлением «Грузинской мечты» защитить Конституцию и верховенство закона. Его доводы не убедили тех нескольких депутатов, которые решили остаться в зале до голосования. Среди них внефракционный депутат Теона Акубардия:

«Где предел вашей беспринципности и недостойному поведению? Стоите здесь, взрослый мужчина, и говорите, как маленький мужчина, как вас еще мягко назвали. Как вы смеете в таком тоне говорить о президенте?!» – обратилась к Кобахидзе оппозиционер Акубардия.

Депутат «Европейских социалистов» Фридон Инджия, который выступал за импичмент, попросил Кобахидзе уточнить перспективы начинания власти:

«Мы здесь видим, что 100 голосов не наберется, поэтому мне интересно, как вы представляете, что и как с президентом будет дальше?».

Ответ Ираклия Кобахидзе президент Зурабишвили и оппоненты власти расценили как угрозу:

«Не могу сказать, продолжит или нет Саломе Зурабишвили нарушать Конституцию в будущем. Наверное, да. Что ей помешает? У нее все еще есть надежда на «Нацдвижение». Единственное, что может лишить ее надежды, – это прокуратура, уголовное преследование».

Президент Саломе Зурабишвили спокойно ждала своей очереди. В отведенной ей по регламенту 15-минутной речи она сказала, что ее не напугают прокуратурой, что она будет следовать европейскому выбору и выполнять свои обязанности. Поправила она и Кобахидзе, сказав, что власти нечем гордиться, поскольку решение КС от 16 октября «запомнится не как победа верховенства закона, но как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой»:

«Я не собираюсь здесь ничего доказывать и никого убеждать в том, что и так очевидно. Я не нарушала ни сути, ни духа Конституции», – продолжила Зурабишвили, обратив внимание на то, что риторика «Грузинской мечты» странным образом совпадает с риторикой российских властей. Не забыла президент и про «маленьких мужчин»:

«Оказывается, вы обиделись на то, что вчера я вас назвала «маленькими мужчинами». Подождите, и вы увидите, какими терминами вас наградят ваши же дети, будущее поколение и ваши избиратели».

Перед началом голосования оппозиционер Теона Акубардия извинилась перед обществом за этот «бездарный спектакль», сказала, что никогда не была избирателем Зурабишвили, но в этой ситуации поддерживает ее позицию, которая мешает политике «Грузинской мечты» саботировать получение статуса кандидата.

«А теперь вы можете посмотреть в глаза госпоже президенту, вашему «принципиальному выбору», как вы ее называли перед избранием», – сказала Акубардия и покинула зал заседания.

Президент отказалась отвечать на вопросы депутатов. И если представителей «Грузинской мечты» интересовало, думает ли она по-прежнему, что августовскую войну в 2008 году начал Михаил Саакашвили, и считает ли она, что правительство вместе с грузинским народом заслуживает статуса кандидата, то оппозиционные депутаты упрекали ее в непоследовательности. Они обращали внимание на то, что Саломе Зурабишвили так и не упомянула имя Бидзины Иванишвили, притом что, по их мнению, вопрос импичмента решен в высшем руководстве «Грузинской мечты» и в России.

Так и подошло время голосования, без участия большей части оппозиции. «За» импичмент президента проголосовали 86 депутатов парламентского большинства и три «европейских социалиста». Импичмент провалился, Саломе Зурабишвили 18 октября вошла в парламент как президент и покинула его в том же ранге, что своей победой сочла и оппозиция.

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