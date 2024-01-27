Премьер Грузии опубликовал заявление, приуроченное ко Дню памяти жертв Холокоста

В связи с Международным день памяти жертв Холокоста, которые отмечается сегодня, 27 января, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распространил специальное заявление, в котором говорится об ответственности «каждого из нас за противостояние всем проявлениям ненависти и нетерпимости».

«Сегодня мы вспоминаем Холокост - величайшую трагедию в истории человечества. Мы еще раз отдаем дань памяти миллионам невинных людей, ставших жертвами неслыханных злодеяний, и подтверждаем свое почтение тем, кто чудом выжил.

Опыт Холокоста будет постоянно напоминать нам об ответственности мирового сообщества, любого правительства и каждого из нас за противостояние всем проявлениям ненависти и нетерпимости, совместное построение мира взаимопонимания и сострадания», - пишет Гарибашвили.

В ноябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В своей резолюции Генассамблея зафиксировала, что «Холокост, в ходе которого была убита треть еврейского народа и бесчисленное количество представителей других меньшинств, навсегда останется предупреждением для всех людей об опасности ненависти, нетерпимости, расизма и предрассудков».

Документ отвергает любые формы отрицания Холокоста и призван способствовать предотвращению геноцидов в будущем. Как и все другие государства-члены ООН, 27 января Грузия вспоминает о преследуемых и убитых, пишет агентство «Новости-Грузия».

27 января 1945 года советская армия освободила нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Солдаты нашли там немногочисленных выживших, обломки газовых камер, трупы и пепел убитых. Только в этом лагере было умерщвлены около 1,1 млн человек. Подавляющее большинство, около 90%, составляли евреи.

К концу Второй мировой войны гитлеровский режим уничтожил более шести миллионов евреев, сотни тысяч цыган, людей с инвалидностью, политических противников, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы, подневольных рабочих, военнопленных.