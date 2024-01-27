Член «Мечты»: Зурабишвили не имеет никакого отношения к визиту Пашиняна

Член «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе ответил на заявление Саломе Зурабишвили, в котором она выразила сожаление в связи с тем фактом, что президента Грузии не уведомляют о визитах высокого ранга в страну, пишет SOVA. Соответствующее заявление президент опубликовала в соцсети, после визита в страну премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Сарджвеладзе утверждает, что отказ грузинского правительства от сотрудничества с Саломе Зурабишвили «логически последовательный» на фоне действий, которые, по его мнению, привели в свое время к началу процесса импичмента.

«Зурабишвили знает, что она не имеет никакого отношения к этой встрече и визиту. На самом деле это был успешный визит, общественность стала свидетелем результатов успешного сотрудничества, и я не знаю. Я думаю, что ей по этому поводу сказать нечего… Там, где нет формальной необходимости для сотрудничества, у правительства, которое признало деятельность Зурабишвили поводом для импичмента, не будет никакого интереса… В последний период стало ясно, что она уже в оппозиции. Она оппозиционер в своей риторике, в своих действиях, в своей политике», - заявил Сарджвеладзе.