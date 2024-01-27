Патриархия Грузии выступила за изменение условий выдачи кредитов из-за выселений

Патриархия Грузии выступает за изменение законодательства, чтобы максимально защитить граждан от потери жилья за долги и выселения, пишет агентство «Новости-Грузия».

Заявление стало реакцией на шумное выселение семьи из квартиры на улице Кекелидзе 23 января. Патриархия называет события того дня «трагичными».

«Данный случай говорит о необходимости законодательного регулирования вопроса обеспечения кредита жилым домом. Надеемся, что произойдет соответствующее изменение закона, чтобы наши граждане были максимально защищены от выселения из жилья и от того, что останутся на улице», - говорится в заявлении.

События на улице Кекелидзе, в ходе которых полиция задержала два десятка выступивших в поддержку должников граждан, положили начало серьезной протестной волне. На этом фоне Национальное бюро исполнения отложило еще два запланированных выселения в Тбилиси.

Гражданские активисты, политики и студенты собираются на акции, призывая власти изменить законодательство, чтобы граждане могли избежать несправедливых условий кредитных организаций и долговых ям. Они также требуют ввести мораторий на выселение в зимний период.