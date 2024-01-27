Тбилисский горсуд оставил задержанных за взятку полицейских в заключении

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для бывших высокопоставленных полицейских, обвиняемых в получении взятки, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В прокуратуре утверждают, что Дмитрий Квачрелишвили и Амиран Начкебия, которые до недавнего времени руководили полицией Цхнети, требовали от гражданина взятку в 3,5 тысячи долларов, угрожая посадить его за наркопреступление. Кроме того, Начкебия без разрешения суда провел обыск по его месту жительства. Потерпевший – гражданин России. Квачрелишвили и Начкебия написали заявления об увольнении сразу после того, как против них начали дело.

На сегодняшнем судебном заседании Начкебия присутствовать не пожелал. Квачрелишвили выдворили из зала за неподобающее поведение после эмоционального выступления.

«Я и взятку не брал, и физическое насилие не оказывал, и доказательств против меня нет… За рассказы какого-то русского барыги я, полковник полиции, оказался в тюрьме», - заявил Квачрелишвили.

«Помалкивай, ты, понизь голос», - ответил на замечание прокурора бывший полицейский, покидая зал.

По версии бывшего начальника 4-го отдела главного управления полиции Старого Тбилиси, он доставил в участок гражданина «русского по происхождению», который «в четырех разных странах» был судим за реализацию наркотиков. Квачрелишвили утверждает, что подозреваемый согласился сотрудничать с полицией и пообещал помочь выйти на торговцев кокаином. Тогда же подозреваемого якобы «отпустили домой», а на следующий день он написал на полицейских заявление.

Защита просила отпустить Квачрелишвили и Начкебия до окончания следствия под залог, но суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Квачрелишвили обвиняется в получении взятки путем вымогательства и превышении должностных полномочий, а Начкебия – в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В случае признания виновными, им грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.