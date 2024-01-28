Дом писателя Фазиля Искандера в Сухуми продан во второй раз

Дом писателя Фазиля Искандера на бывшей улице Марта №4 (ныне - улица Искандера) в Сухуми продан во второй раз. Об этом сообщил бывший глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Вячеслав Чирикба, передает SOVA.

Политический деятель пишет, что двухэтажный кирпичный дом продан в «частные руки». Чирикба требует, чтобы абхазские власти Абхазии выкупили его и обустроили в доме музей.

«Дом Фазиля Искандера, всемирно известного абхазского писателя, продан в частные руки. Правительство Абхазии должно было выкупить его и сделать в нем музей прославленного писателя. Тоже ничего не сделано, тоже ушло. Зачем нам министерство культуры?», - пишет Вячеслав Чирикба.

«Дом Искандера» построен в Сухуми дедом известного писателя - Ибрагимом. Отец Фазиля - Абдул - был братом Ибрагима. До недавнего времени в здании жили племянники Фазиля Искандера.

В 2023 году стало известно, что Ризик Искандер, один из братьев, переехал на контролируемую центральными властями территорию Грузии. Часть дома - та, где он проживал, а ранее и Фазиль, купил абхазский бизнесмен Роман Харчилава.

В 2010 году этот дом, после ремонта, должны были превратить в музей.

Дом Фазиля Искандера внесен в Единый реестр объектов историко-культурного наследия под номером 229 как «Дома купца Ибрагима Искандера». Это влечет за собой определенные обременения для владельцев. А сделка купли-продажи была совершена без соответствующих документов, которые выдаются в таких случаях Управлением охраны историко-культурного наследия.

Никто не оспаривает право владельца дома продать принадлежащую ему часть, но при этом новому владельцу должны быть вручены охранное обязательство и другие документы, которые ограничивают возможности распоряжаться памятником истории и культуры.