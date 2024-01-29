Премьер-министр Грузии подтвердил, что подает в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что подает в отставку.

«Сегодня я покидаю должность премьер-министра», – сказал Гарибашвили на специальном брифинге.

На пост главы правительства будет представлена кандидатура главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили, в свою очередь, станет председателем «Мечты».

«Не скрою от вас, что в политсовете обсуждалась возможность, чтобы я оставался на посту до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру», – сказал Гарибашвили.

Политик указал на «внутреннюю демократию», действующую в правящей партии, «наиболее очевидным проявлением которой является ротационный принцип».