Премьер-министр Грузии подтвердил, что подает в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что подает в отставку.
«Сегодня я покидаю должность премьер-министра», – сказал Гарибашвили на специальном брифинге.
На пост главы правительства будет представлена кандидатура главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили, в свою очередь, станет председателем «Мечты».
«Не скрою от вас, что в политсовете обсуждалась возможность, чтобы я оставался на посту до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру», – сказал Гарибашвили.
Политик указал на «внутреннюю демократию», действующую в правящей партии, «наиболее очевидным проявлением которой является ротационный принцип».
- После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах в 2012 году Ираклий Гарибашвили занимал пост главы МВД. После отставки Бидзины Иванишвили с поста премьер-министра он возглавлял правительство в 2013-2015 годах, в феврале 2021 года снова возглавил его.
- Ираклий Кобахидзе был спикером парламента Грузии. Он покинул пост в 2019 году после «ночи Гаврилова» – на фоне массовых протестов в Тбилиси. В январе 2021 года Кобахидзе был назначен председателем правящей партии.
- СМИ начали рассказывать о предстоящих кадровых перестановках в правящей команде с конца прошлого года, когда было объявлено об официальном возвращении в политику Бидзины Иванишвили. Он занял пост почетного председателя «Грузинской мечты» и сказал, что будет помогать членам партии «бороться с искушениями».
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