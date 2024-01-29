Грузинские СМИ сообщают о возможной отставке премьер-министра

Оппозиционные СМИ сообщают о предстоящих кадровых перестановках в правительстве Грузии. Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал эти разговоры «спекуляциями».

По информации телеканала «Мтавари», пост покинет премьер Ираклий Гарибашвили, главой правительства может быть назначен руководитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Новым министром обороны вместо Джуаншера Бурчуладзе может стать депутат Ираклий Чиковани.

По одной из версий, озвученных «Мтавари», председателем правящей партии станет Ираклий Гарибашвили, по другой –Ута Иванишвили, старший сын миллиардера и почетного председателя «Мечты» Бидзины Иванишвили.

О планируемой операции «преемник», не уточняя деталей, сообщила и телекомпания «Формула». Журналисты напомнили, что Уте Иванишвили 32 года, он учился и живет во Франции.

В 2011-м Бидзина Иванишвили рассказывал, что к приходу в политику его подтолкнул старший сын, слова которого оказались «последней каплей» (тогда Уте было 19 лет). Из-за того, что Бидзина Иванишвили был лишен грузинского гражданства, рассматривалась возможность участия Уты в политических процессах, однако позже миллиардер заявил, что не видит необходимости подключать членов семьи к политике. О том, что Ута не собирается заниматься политикой, представители Иванишвили заявляли и в 2015-м.

СМИ начали рассказывать о предстоящих кадровых перестановках в правящей команде с конца прошлого года, когда было объявлено об официальном возвращении в политику Бидзины Иванишвили. Он занял пост почетного председателя «Грузинской мечты» и сказал, что будет помогать членам партии «бороться с искушениями».

Согласно новому уставу «Мечты», утвержденному 30 декабря 2023 года, Бидзина Иванишвили может лично выдвигать кандидата в премьер-министры Грузии.