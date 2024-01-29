Выселение на улице Кекелидзе №1 в Тбилиси стало поводом для обсуждения даже во властных кругах. Ситуацию прокомментировала президент Грузии. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что подобные действия в зимний период неприемлемы. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что думают об этом пользователи социальных сетей.

– Считаете ли вы приемлемым выселение семей в зимний период?

Лери: Выселение семей зимой – это очень плохо. Возможно, это соответствует закону, однако в таком случае не предусматривается ответственность государства за подобные случаи, которые не должны происходить. В таком случае должен существовать какой-то сервис, который государство будет предлагать выселяемым – либо временное жилище, либо что-то еще. Наверное, именно так должен происходить процесс выселения.

Мари: С одной стороны подобные действия зимой мне кажутся неправильными, сейчас такая погода у нас, что весь Тбилиси замерзает. Однако, с другой стороны, если человек взял на себя обязательства и не выполняет их, несмотря на неоднократные предупреждения, и, если дело дошло до выселения, решение Бюро исполнений должно быть исполнено. Но, как я уже сказала, зимой подобные действия мне кажутся кабальными. Самое элементарное, что могут сделать (власти) – это найти какое-то альтернативное жилье для этих людей, я не знаю, сделали это или нет.

Гела: По поводу выселения семей, думаю ответ должен быть однозначный – да, это ужасно, что люди, особенно в зимний период остаются без крыши над головой, но это должны были предотвратить либо сами жильцы, либо государство должно позаботиться о них, если такой возможности у них нет. Я слышал, что одна семья, которую выселяют, готова выплатить значительную сумму. Значит, у них есть деньги, в отличие от многих малоимущих граждан страны. Если закон гласит, что кто-то должен быть выселен, то так оно и должно быть, мы все должны быть равны перед законом. Если что-то не нравится, то нужно менять закон, а не делать исключения для кого-то, мне так кажется.

Васо: Выселение – это такая тема, в которой важно учитывать контекст и контраст. В случае со скандальным выселением семьи, так получилось, что это был первый день, когда в городе пошел снег и на фоне этого происходит выселение. Это ведь не обязательно должно быть такое мгновенное решение!? Можно же было подождать немного, пока семья не определится с тем, куда переехать. Я понимаю, что в данном случае все делалось по закону, но ведь не обязательно это делать в такую холодную зиму. Наши власти все заявляют, что делают все для того, чтобы сблизиться с Европой, а в это время мы видим такие тяжелые кадры. В общем, я считаю, что в данном случае выселение не было оправданным.

Мака: Если кого-то нужно выселить, то выселять их нужно летом, а не зимой.

Давид: Для меня абсолютно неприемлемо выселение людей в зимний период. Можно найти какие-то способы оплатить их долги, в это вполне могут включиться власти, чтобы люди не оказывались на улице. Мы все прекрасно знаем, какие проценты приходится платить банкам и как они увеличивают их без спроса. Власти ведь могут как-то повлиять на это, проблема существует и, если на нее не обратить внимание в Тбилиси скоро без крыши останется значительная часть граждан, которые не справляются с долгами. Люди голодают, чтобы выплачивать их, а чиновники набивают карманы миллионами, это просто ужас.

Гоча: Начнем с западных ценностей, там очень ценят и уважают частную собственность. Если кто-то передал кому-то свою собственность, она обязательно должна вернуться хозяину, по моему мнению, как и денежный долг, если берете деньги взаймы, то нужно их возвращать. Хочу сказать и о жилищах, которые сдают люди, я очень рад, что в Грузии приняли закон, согласно которому нарушающих договор могут выселить представители Бюро исполнений. Это хорошо, потому что многие люди очень плохо пользовались тем, что хозяевам квартир не разрешалось выселять жильцов. Очень много таких случаев знаю, когда задолжавшие жильцы отказывались месяцами покидать квартиру, а владельцы таким образом пытаются зарабатывать деньги.

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