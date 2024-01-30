В Абхазии активизировали кампанию против закона об апартаментах

Члены инициативной группы «ҲараҲПицунда» («Наша Пицунда») активизировали кампанию против принятия закона об апартаментах.

Активисты считают, что утверждением соглашения о передаче России госдачи в Пицунде депутаты парламента самопровозглашенной республики «создали прецедент, поразивший абхазское общество», и «ярко продемонстрировали свою неготовность прислушиваться к мнению народа».

«Но грядет следующая угроза, осуществление которой вновь падает на плечи народных избранников. Апартаменты. Считаем важным обозначить четкую позицию, которую мы продолжим отстаивать: закон об апартаментах должен быть отклонен. Не изменен, не исправлен, не переписан. Отклонен. У нас, всех нас, нет права позволить ненасытным коммерческим интересам победить. У вас нет права оставаться в стороне», – сказано в заявлении.

В соцсетях активисты выложили и видео. Один из участников движения рассказывает, что в случае принятия закона абхазы «быстро останутся в меньшинстве, а потом и вовсе исчезнут».

Члены инициативной группы говорят, что среди иностранцев, которые закупят апартаменты, «могут быть и грузины» – граждане России: «например, за последний год около 23 тысяч грузин получили гражданство РФ, и все они смогут купить здесь недвижимость и жить с нами вбок о бок».