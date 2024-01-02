Общественный деятель, руководитель Ассоциации «Инва-Содействие» Алхас Тхагушев в интервью «Эху Кавказа» высказал свое мнение по поводу ратификации парламентом Абхазии соглашения о госдаче в Пицунде, о проекте закона об иностранных агентах, о свободе слова, новом министерстве энергетики и транспорта, а также о действиях оппозиции.

– Алхас, парламент Абхазии утром 27 декабря ратифицировал соглашение по госдаче в Пицунде, каково ваше отношение к данному решению? прокомментируйте его, пожалуйста.

Cпикер парламента нам рассказал, что это был какой-то невероятный компромисс. Я думаю, что история расставит все по своим местам

– Как можно комментировать то, что происходило в 6 утра? Я могу представить, что какие-то чрезвычайные обстоятельства, предположим, если бы были, не дай Бог, война, конфликт, стихийное бедствие, но слава богу ничего подобного не было. И вдруг в 6 утра депутаты голосуют, я думаю, что, наверное, у них есть, у каждого свое объяснение того, почему до такого абсурда доведена была ситуация. У меня нет объяснений того, почему так нужно было делать. Я считаю, что уникальное решение, которое в историю Абхазии уже вписано как, кто-то говорит, что это позор, кто-то говорит еще что-то, спикер парламента нам рассказал, что это был какой-то невероятный компромисс. Я думаю, что история расставит все по своим местам. Возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что это, конечно, было неправильное решение.

– На фоне всей этой истории вокруг госдачи в Пицунде в абхазском обществе, в том числе и представители власти, вновь заговорили о законе об иностранных агентах. Как вы думаете, если этот закон будет принят в Абхазии, какие могут быть последствия?

– Этот вопрос давно поставлен и власть старается этот вопрос, как в том числе и вопрос Пицунды, в том числе и вопрос продажи энергетики, в том числе и вопрос апартаментов, в том числе и этот т.н. «иноагентсткий закон», эту повестку продвигать. Что касается госдачи, удалось это сделать таким странным образом. Я думаю, что другие вопросы власти будет сложнее продавливать, потому что там прямую спекуляцию включать по поводу какой-то антироссийскости будет намного сложнее. Точно я думаю, что в том, что касается энергетики или апартаментов, им будет очень сложно это делать, потому что нет такой возможности притягивать за уши какую-то антироссийскую повестку.

Это ощущение того, что ты не совсем хозяин, нам пытаются внедрить. Нам пытаются сказать, что мы мало что можем, мы мало что умеем. Причем, говорят нам это люди, которые все эти годы находятся у власти

Иноагентство, если оно случится вдруг, и так же, возможно, в 6 утра, у нас уже прецедент создан, опять в 6 утра депутаты будут обсуждать, принимать как бы в тайне от общества... Сейчас была тоже попытка сделать в обход публичного обсуждения, я думаю, что это общий такой тренд на выполнение этой повестки. Не абхазской повестки! Нужно сразу понять, что повестка эта, конечно, не наша, но власть готова бежать впереди паровоза и чужую повестку в Абхазии воплощать. С нами могу считаться, в том числе и наши союзные государства, как Россия и другие, только тогда, когда мы сами себя уважаем. Если ты сам себя не уважаешь, если ты таким образом сдаешь свои позиции, тогда ты не совсем хозяин в своей стране. И это ощущение того, что ты не совсем хозяин, нам пытаются внедрить. Нам пытаются сказать, что мы мало что можем, мы мало что умеем. Причем, говорят нам это люди, которые все эти годы находятся у власти. Они не говорят, что они политические, экономические банкроты, поэтому они не могут ничего радикально поменять, и поэтому у нас такая проблема в стране. Они перекладывают в сторону народа, что мы не можем то, не можем это. Народ, который выстоял в тяжелейшей войне, в послевоенной разрухе, и этому народу сейчас рассказывают, что он ничего не может и нужно все продавать, раздавать и тогда, возможно, милостью сильных мира сего мы сможем уцелеть и продолжить какое-то существование в таком полуподчиненном или полностью подчиненном виде.

– За 30 лет только в последние годы эта идея или мнение озвучивается, даже в сложные годы блокады и т.д. не было таких заявлений.

– Не было таких заявлений, многие забыли, но до того, как сюда пошли российские деньги, помощь, абхазское государство выживало на свои кровные и у нас был намного меньше госаппарат, у нас было намного меньше проблем с коррупцией. Государство, которое мы в итоге построили, к сожалению, это государство, подчиненное воле госаппарата. То, каким образом как на дрожжах растут эти ставки разные очередных чиновников в нашей стране – это показатель того, что мы идем совершенно не в том направлении, в котором нам надо было бы идти.

Что мы будем делать, когда наш стратегический партнер вдруг в какой-то момент, в тяжелых ситуациях для себя прекратит эту помощь, возьмет и одномоментно не пришлет

Каждый президент, в том числе и нынешний, понимают это прекрасно, когда идут во власть. Озвучивают, что нужно сокращать, что нужно чиновничью надстройку приводить в какое-то соответствие тем задачам, той экономике, реальной экономике, которую мы имеем. Но потом, когда они приходят, оказывается, что все эти обещания, возможно, их искренние помыслы в качестве кандидатов президентов – это уже невыполнимая задача, и мы идем опять в таком направлении губительном для нашей страны, когда у нас опять появляются новые чиновники, причем, мы их не содержим, значительную часть нашего госаппарата мы содержим за счет тех денег, которые нам присылает наш стратегический партнер – Российская Федерация. Что мы будем делать, когда наш стратегический партнер вдруг в какой-то момент, в тяжелых ситуациях для себя прекратит эту помощь, возьмет и одномоментно не пришлет. Интересно посмотреть на то, как наши ответственные ребята представляют ситуацию, и что в итоге может произойти в нашей маленькой стране?

– В Абхазии создано новое министерство энергетики и транспорта, это в продолжении того, что вы сказали...

– Я думаю, что министерство энергетики и транспорта, видимо, было создано для того, чтобы вывести эту сферу из-под влияния, этот жирный кусок, который сейчас под минэкономики, это Кристина Озган. Кристина Озган представляет тот лагерь во власти, который можно назвать под Александром Анквабом. Видимо, это давно уже не устраивает президента и людей, которые близки ему. Таким образом они изящно вывели эту сферу из-под влияния премьера, подчинили, фактически, ее напрямую президенту, потому что никто не отменял планы власти так же заняться активно приватизацией наших энергетических объектов. На каких условиях, каким образом это будет сделано, видимо, это будет уже делаться по обкатанной схеме, попытки такие будут предприниматься, скрывая от общества этот процесс. Это позволит, как они считают, добиться желаемого, что в энергетическую отрасль пойдут какие-то инвесторы, которые будут иметь общий интерес с нашим коррумпированным чиновничеством. Посмотрим, что они придумают на этот раз.

Дефицит доверия к своей власти – это, конечно, большая проблема, я думаю, что для любой страны и для такой маленькой страны, как Абхазия – это вдвойне опасно

А что касается транспорта, то там, наверное, я так предполагаю, речь идет о возобновлении железнодорожного транзита, этот проект весьма интересный. Конечно, я, в отличие от многих критиков, от этой идеи не стал бы однозначно отмахиваться. Здесь не то, что вопрос плохой или изначально не нужно над ним работать, нужно, но когда твоя власть таким вороватым образом что-то делает постоянно, у тебя нет доверия. Дефицит доверия к своей власти – это, конечно, большая проблема, я думаю, что для любой страны и для такой маленькой страны, как Абхазия – это вдвойне опасно.

– Вообще в Абхазии всегда существовал плюрализм мнений, но в последнее время, как мы замечаем, те люди, которые высказывают свое мнение, которое зачастую отличается от мнения власти, в отношении них можно сказать, началась травля, да, такое давление. Как бы вы оценили свободу слова в Абхазии сегодня?

– В разные времена наши разные политики, находясь во власти, в оппозиции, не стеснялись спекулировать на теме, например, прогрузинскости каких-то политиков или людей и т.д. Это была такая уже избитая тема, и она постепенно пошла на нет. Сейчас я вижу, что как-то очень редко достают политики эту тему, зато появилась новая пугалка – это антироссийские настроения. Сейчас в тренде, если мы говорим о явных спекулятивных действиях, политических, то теперь это антироссийские, потому что прогрузинскость уже видимо особо не работает, теперь антироссийские. Ну как и любая спекуляция, я думаю, она имеет определенные пределы.

Абхазские чиновники довели ситуацию до того, что мы, фактически, объявляем миру, что мы отменяем этот мир вокруг. Тоже, наверное, позиция, но теперь нужно ждать, что это будет как-то юридически оформлено

Понимаете, когда министр иностранных дел и заместитель председателя СГБ что-то такое заявляют о враждебности агентства ООН, которое работает в Абхазии, одно дело пропагандистские какие-то клише навесить и выдать это все в эфир, бездоказательно. Другое дело, когда речь заходит о том, что вот эти пропагандистские клише плохо трансформируются в правовые какие-то акты, потому что объяснить правовым, юридическим языком нормы какого-то документа, почему агентства ООН, работающее в Абхазии, враждебны нашей стране, это невозможно. Фактически, от имени Абхазии, от имени абхазского государства и народа они отменили весь мир. Нужно понимать всю абсурдность этой ситуации. Есть какие-то страны, которые не признают другие страны. Например, арабские страны не признают существование государства Израиль, Грузия не признает Абхазию. Но вот так чтобы широким мазком, отменить весь мир... А почему мы отменяем весь мир - то, что мы слышим совершенно безответственных чиновников? Потому что агентства ООН – это и есть Организация Объединенных Наций. Никакая другая международная организация, которая объединяет разные страны и т.д., ее не существует в мире такой глобальной организации. Которую можно критиковать, можно что угодно делать. Но абхазские чиновники довели ситуацию до того, что мы, фактически, объявляем миру, что мы отменяем этот мир вокруг. Тоже, наверное, позиция, но теперь нужно ждать, что это будет как-то юридически оформлено.

Опять же к вопросу о том, как к этому отнесется наш стратегический партнер, Россия, которая всячески старается избежать каких-то изменений в ООН, потому что у России там есть право вето в Совбезе ООН. Это один из ключевых игроков – Российская Федерация, наш союзник, в ООН. И в это время абхазские чиновники, они отменяют, с благословения, я так понимаю президента, отменяют ООН. Они объявляют агентства по развитию враждебной структурой и они обвиняют людей. Просто нужно понимать, когда мы говорим о свободе слова, какими способами эти люди пытаются навязывать эти нарративчики. Они навязывают посредством такого..., но я думаю, что как только придется что-то доказывать, например, в судах, я думаю, что будут сейчас какие-то судебные разбирательства, где этим ребятам нужно будет рассказать и показать, почему, например, ООН для нас враждебно? Почему люди, которые получали деньги в этой структуре, тоже враждебны, и они каким-то образом неправильно себя вели, при том, что мандат на деятельность этой структуры все эти годы, как и любой другой международной организации, дается нашей властью. И нынешней, в том числе.

Сообщество журналистов у нас, конечно, разобщенное, но сегодня в условиях наличия соцсетей, очень сложно, я думаю, что это в принципе невозможно всем заткнуть рты

Степень абсурдности заключается в том, что эти ребята в процессе всех этих измышлений в итоге вышли сами на себя. Я думаю, что граждане могут, которых они пытаются поливать грязью, они могут подавать в суд и должны подавать в суд. И в судебном разбирательстве мы должны услышать, почему виноватыми назначены вот эти люди, а не те, кто эту якобы враждебную организацию запустил сюда и дал им возможность здесь работать. Я должен сказать, что, конечно, в этот бред я не верю. В программе развития ООН, в агентстве ООН работают наши люди, прекрасные специалисты, они проводят огромную работу на благо нашей страны. И, конечно, как бы привязать их деятельность к тому, что есть какой-то донор, который что-то неправильное написал на своем сайте – это очень большая натяжка. С другой стороны, что касается свободы слова, например, в отношении нашего Абхазского телевидения, всегда плюс-минус оно было рупором власти, к сожалению. Ничего особенно не поменялось. Но до такой гнусности, конечно, не доходили, хотя, с другой стороны, честно говоря, всякие гадости происходили в разное время. Раньше это было больше связано с прогрузинскостью, теперь типо с антироссийскостью. Мы многое пережили и это тоже переживем. Сообщество журналистов у нас, конечно, разобщенное, но сегодня в условиях наличия соцсетей очень сложно, я думаю, что это в принципе невозможно всем заткнуть рты.

– Как вы оцениваете вообще действия оппозиции?

Оппозиции имеет смысл посмотреть в сторону свежих, новых лиц. Нужно подумать им, каким образом сделать так, чтобы как-то обновиться

– Наша оппозиция плохо организована, к сожалению, мне так кажется. Она плохо солидаризирована. И последние протесты тоже показали, что очень плохая внутренняя, видимо, коммуникация. Я не буду вдаваться в эти дебри, как потом в публичном поле перепалка председателя АНД со спикером парламента. С двух сторон очень странные комментарии, которые, честно говоря, меня ни в чем не убеждают. Надеюсь, что это будет для них, для оппозиционных лидеров такой урок, что нельзя настолько быть разобщенными и так невнятно формулировать свою позицию. В данном случае, конечно, я думаю, что наиболее внятными, наиболее понятными мне были представители не оппозиции, а новая поросль гражданского общества Абхазии, а именно ребята из «ҲараҲПицунда». Для меня это какая-то отдушина и я смотрю на этих ребят, я понимаю, что им сейчас очень тяжело.

Я понимаю, что трудно с этим соглашаться, лично мне эмоционально после многих лет нахождения во всем этом, меня это не сильно трогает, я понимаю, у меня есть внутренние убеждения, что в итоге часть Пицунды рано или поздно все равно вернется в родную гавань и, в том числе, благодаря тому, что эти ребята сегодня так принципиально, не играя в какие-то политические игры, ни перед кем не заискивая, встали в полный рост, имели такую гражданскую смелость высказать свое мнение. И это было услышано всей страной. И это самое главное, и это для меня самое позитивное, что случилось. Я думаю, что оппозиции имеет смысл посмотреть в сторону свежих, новых лиц. Нужно подумать им, каким образом сделать так, чтобы как-то обновиться. Кризис в оппозиции очевиден, и пока оппозиция будет настолько разобщена и слаба, я думаю, что власть будет иметь возможность злоупотреблять разными вещами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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