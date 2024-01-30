Партия «Лело» представила план интеграции Грузии в ЕС - «9 шагов к Европе»

Оппозиционная партия «Лело» представила план по интеграции Грузии в ЕС - «9 шагов к Европе». Это - законодательные инициативы, законопроекты и конкретные реформы для того, чтобы реализовать 9 рекомендаций ЕС, сообщает SOVA.

Партия представила 10 конкретных мер: запрет деятельности российских пропагандистских новостных каналов и российских фондов, расследование схемы работы фабрики троллей, создание специальной постоянной парламентской комиссии, введение медиаграмотности в качестве обязательного школьного предмета, а также определение национальной стратегии борьбы с гибридными угрозами и другое.

План «Лело» подразумевает:

присоединение Грузии к антироссийским санкциям и принятие «Закона о защите Грузии», запрет прямых авиарейсов с РФ и другие меры по защите национальной безопасности.

шаги, предусмотренные соглашением Шарля-Мишеля о сбалансированном распределении институциональной власти между парламентским большинством и меньшинством в парламенте, избрание представителей оппозиции председателями ряда комитетов.

формирование политической культуры, когда высокопоставленные политические лица проводят регулярные встречи с представителями общественности, включая СМИ, и отвечают на их вопросы.

отменить принятые спикером правила безопасности, ограничивающие деятельность СМИ;

внести изменения, предусмотренные соглашением Шарля Мишеля, в избирательное законодательство, включая процедуру формирования ЦИК и избирательный барьер, а также - вовлечение эмигрантов в избирательный процесс;

создание постоянной парламентской комиссии для надзора за процессами распоряжения государственным имуществом, государственными фондами, крупными грантовыми ресурсами и крупными бюджетными расходами.

В «Лело» считают, что в комиссию войдет по одному представителю от всех фракций, политических групп, а возглавит ее оппозиционный парламентарий.

План предусматривает упразднение парламентской группы доверия и создание эффективных механизмов для осуществления парламентского надзора за сектором безопасности.

Свой план «Лело» намерена представить специалистам различных областей, экспертам, гражданскому сектору.

Напомним, оппозиционная партия «Лело» отказалась от участия в рабочей встрече по выполнению 9 условий ЕС, но будет принимать участие в обсуждениях реформ на уровне комитетов. В партии уверены - задача «Грузинской мечты» не в том, чтобы Грузия вступила в ЕС.