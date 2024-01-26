«Грузинская мечта» официально преступит к работе над выполнением 9 рекомендации ЕС с понедельника. Партия власти пригласила парламентскую оппозицию и гражданский сектор подключиться к процессу. Все стороны сегодня заявляли о готовности к работе, от итогов которой зависит начало диалога Тбилиси с Брюсселем о вхождении в ЕС. О том, что стране желательно поскорее приступить к этой «тяжелой работе», заявил сегодня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он же сообщил, что делегация ЕС с большим вниманием будет наблюдать за всеми процессами, связанными с выполнением заданий, в том числе и за выборами.

Приглашения от «Грузинской мечты» подключиться к началу ее работы над выполнением девяти еврорекомендаций получили представители всех оппозиционных политических сил в парламенте, а также профильные НПО. Первым на приглашение откликнулся один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Мы примем участие во всех форматах, какими бы они ни были. Потому что это заказ грузинского народа и мы не хотим развязывать дискуссию с «Грузинской мечтой» о том, должны мы участвовать в этом процессе войти или нет. Мы хотим дискутировать с ней по существу, по содержанию».

Готовность выразили и все те политические силы, которые в прошлом году в аналогичном процессе участвовать отказывались, не видя в этом смысла. С тех пор в глазах депутата «Лело» Анны Нацвлишвили авторитет «Грузинской мечты» не вырос, но тем не менее, она намерена с ней работать:

«Грузинскую мечту» устраивает, чтобы обсуждался только вопрос о том, кто войдет в рабочие группы, а кто нет. Это не актуально. Главный вопрос – кто обеспечит осуществление реформ. «Грузинская мечта» – не та политическая сила, которая осуществит эти реформы».

Недоверие у политических оппонентов обоюдное. В правящей силе тоже не в восторге от согласия оппозиционеров сесть с ними за один стол переговоров, говорит Бека Одишария – председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказа:

«Я мало верю в преображение за такое короткое время тех людей, которые были против рабочих групп «Грузинской мечты» по выполнению прежних 12 рекомендации ЕС. И что они якобы сейчас будут действовать в конструктивном, коллегиальном ключе. Думаю, это для них станет очередной платформой для популизма. В какой форме они воспользуются или мы дадим возможность использовать этот процесс – посмотрим. Что же касается рабочей части, то мы «за» и призываем их сесть за рабочий стол».

Глава парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили, который лично разослал всем приглашения, тоже не излучал сегодня оптимизм:

«Если они примут участие, будет очень хорошо. Но это должно быть участие не для определенной деструкции, провокации, сопротивления, не для изображения рабочего процесса в негативном плане. Сотрудничество должно быть мотивировано именно целями сотрудничества, а не целями устроить политическую обструкцию».

То, что эти встречи будут оборачиваться скандалами, убежден депутат Яго Хвичия, лидер «Гирчи»:

«К сожалению, я ожидаю, что оппозиция войдет туда для того, чтобы ссориться и ставить спектакли. Как это произошло три дня назад на встрече в ЦИК. Но и от власти я не жду, что она готова что-то изменить. Хотя есть один фактор – это возвращение в политику Бидзины Иванишвили. Посмотрим, как этот фактор повлияет на «Мечту» и оппозицию. В другом случае я жду того же самого».

Среди приглашенных и глава НПО «На страже грузинского суда» Нази Джанезашвили. Она, конечно же, готова к сотрудничеству с правящей партией, но судя по всему, в успех она не верит:

«У нас в судебной системе на высоких должностях такие лица, в том числе в Высшем совете юстиции, и председатели судов, которые не отвечают должным критериям. Проблемой остается и то, как шел процесс подбора и утверждения судей. С учетом накопившихся проблем реформа судебной системы и оказалась одной из девяти рекомендации ЕС. Все заявления представителей власти по этому вопросу указывают на то, что они не собираются создавать соответствующие механизмы. Это, конечно же, наносит вред будущему евроинтеграции Грузии».

Между тем о важности скорейшего выполнения 9 рекомендаций напомнил сегодня всем политическим силам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский:

«9 шагов были определены Еврокомиссией и в декабре согласованы c 27 странами на историческом саммите ЕС, на котором Грузии был предоставлен статус кандидата. Теперь мы должны двигаться вперед, предоставление статуса кандидата – это не конец. Это только начало тяжелого труда для вступления Грузии в ЕС. Мы надеемся, что работа ускорится, что она будет инклюзивной, конструктивной, и Грузия будет оценена. И я искренне надеюсь, что мы как можно быстрее перейдем к следующему этапу, в частности, к переговорам о вступлении».

В 9 рекомендаций ЕС входят:

борьба с дезинформацией и манипулированием иностранной информацией о ЕС и европейских ценностях;

необходимость соблюдения Грузией внешней политики и политики безопасности ЕС;

преодоление политической поляризации;

проведение честных выборов – особенно в контексте парламентских выборов 2024;

повышение институциональной независимости – вместе с ЦИК в список попадают Национальный банк и Национальная комиссия по регулированию коммуникаций;

судебная реформа;

борьба с коррупцией;

деолигархизация;

защита прав человека, прав меньшинств, СМИ и гражданских активистов.

Проведение честных и справедливых выборов – одна из девяти рекомендации, напомнил сегодня посол Герчинский перед тем, как сообщить, что впервые делегации ЕС, кроме прочего, возьмет на себя в Грузии и функции долгосрочного наблюдателя за ходом подготовки к выборам, их проведением и подсчетом голосов. А главное, добавил посол ЕС Герчинский, это осуществление реформ судебной и избирательной систем.

Первая рабочая встреча представителей «Грузинской мечты», оппозиции и НПО в парламенте состоится 29 января.

Подписывайтесь на нас в соцсетях